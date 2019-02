Les VTC acusen la Generalitat de proposar-los treballar de manera "irregular" a Barcelona

Unauto ha acusat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, d'haver proposat a les VTC treballar "irregularment" a Barcelona després de l'aprovació del decret llei que obliga el sector a precontractar els seus serveis amb un mínim de 15 minuts.

En una roda de premsa, el president de la patronal Unauto a Catalunya, Josep María Goñi, ha assegurat que, en una reunió celebrada el 25 de gener, quatre dies abans que el Govern donés llum verda al decret llei, alts càrrecs del departament de Territori i Sostenibilitat van prometre que no tramitarien les sancions que la Guàrdia Urbana els interposés per incompliment de la regulació.

La resposta de la patronal de les VTC va ser "un no rotund". Tot i que en aquesta trobada no hi era el titular de la conselleria, Damià Calvet, Goñi ha considerat "impensable" que es fes aquest oferiment sense el vistiplau del conseller.

Precisament Calvet ha negat aquest mateix divendres les acusacions. "Lamento aquestes declaracions perquè són una vegada més una mostra de voluntat de confrontació i d'enganyar el ciutadà", ha dit. El conseller ha aclarit que el que se'ls va dir és que el decret preveia "un temps d'adaptació per la geolocalització" i que "es controlarà a través d'un registre que també comporta certes adaptacions". "El primer dia s'avisa, el segon es multa", ha afegit.

En una compareixença de premsa, la patronal de les VTC ha denunciat la situació "inèdita" en què es troben després de l'aprovació del decret. Des d'aquest divendres les plataformes de transport de viatgers Cabify i Uber han suspès la seva activitat a Catalunya per la impossibilitat d'assumir els 15 minuts de precontractació del servei.

El president d'Unauto a tot l'Estat, Eduardo Martín, ha detallat que tres empreses del sector presentaran "l'ERO més important dels últims 40 anys a Catalunya" aquest mateix migdia al departament de Treball, després que entri en vigor la normativa. Si aquest expedient tira endavant, Vector Ronda farà fora un miler de treballadors, Moove Cars n'acomiadarà 750, i Auro uns 330.

Calvet ha qualificat aquests acomiadaments de "manca de responsabilitat social corporativa greu". També ha aclarit que, de moment, a la Generalitat no li consten les presentacions d'aquests ERO i ha afegit que el Govern estarà "molt amatent en la defensa dels treballadors".

El conseller també ha deixat clar que són Uber i Cabify les que marxen però no les llicències. "Hi ha vida més enllà d'Uber i Cabify", ha insistit. En aquest sentit ha avançat que el Govern estudiarà la manera que no se "segrestin les llicències VTC". "Estudiarem el sistema per recuperar-les amb un concepte que estem treballant jurídicament per posar-les al mercat a través de concurs", ha assegurat.