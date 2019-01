Les VTC denuncien l'estocada del Govern: "És la desaparició del sector"

Compte enrere per al cop letal del Govern contra Uber i Cabify. La Generalitat ultima un decret llei que pot suposar la fi del negoci de les VTC a Catalunya i el sector no ha trigat en reaccionar a aquesta mesura. La patronal de les empreses que operen amb aquestes llicències, Unauto, ha criticat durament les intencions del departament de Territori i ha assegurat que això significaria "la desaparició del sector".

Com va avançar l'ARA dilluns, les associacions de taxistes exigeixen a la Generalitat que les VTC s'hagin de contractar amb 24 hores d'antelació –encara que ara al sector també es parla de sis o dotze hores–, un canvi que a la pràctica enterraria el model d'Uber i Cabify. "El taxi aprofita cada esdeveniment important a Catalunya per coaccionar", ha lamentat Eduardo Martín, president d'Unauto. Abans de reunir-se dilluns amb Territori, els taxistes van avisar que si la Generalitat no accedia a les seves demandes col·lapsarien Barcelona durant el Mobile World Congress.

Precisament, Unauto denuncia que la Generalitat havia arribat divendres passat a un compromís amb les VTC i el taxi per evitar regular el sector fins que el Congrés acabés de tramitar el decret llei que traspassa les comunitats en aquesta matèria a les comunitats autònomes. "Vam pactar una regulació que satisfeia taxi i VTC i dilluns ens vam llevar amb unes noves exigències", ha insistit Josep Maria Goñi, el president d'Unauto a Catalunya.

Martín ha recordat a la Generalitat que si decideix regular les VTC també haurà d'assumir les indemnitzacions dels empresaris que les tenen en propietat. Una suma que calcula en més de 1.000 milions d'euros, ja que estimen que cada autorització equivaldria a uns 230.000 euros. Els socis d'Unauto a Catalunya han presentat 1.945 reclamacions a Foment contra el decret estatal que arribarien a 4.500 amb les llicències que encara no han concedit els tribunals.

A diferència de la llicència extra de l'AMB que va quedar suspesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no és tan senzill que les VTC aconsegueixin aturar aquest decret. Atès que es tracta d'una llei, els tribunals no podrien aplicar una cautelar i, per tant, en el moment en què entri en vigor Uber i Cabify no podran operar amb el seu model actual a Catalunya. Fonts del taxi asseguren que han donat fins demà a la Generalitat perquè tiri endavant el decret. Tot i així, Goñi ha assegurat que encara hi ha una "escletxa" per portar aquesta nova batalla als tribunals.