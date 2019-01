Les VTC ocupen “indefinidament” la Diagonal contra el decret i les agressions

Desenes de vehicles VTC també van parar ahir a l’avinguda Diagonal, en aquest cas per protestar contra les agressions als cotxes que operen per a Uber i Cabify. Els conductors de les flotes que operen per a aquestes dues empreses van ocupar dos carrils a l’altura de la plaça Francesc Macià, però sense arribar a tallar el trànsit. Asseguren que les mesures del Govern posen en risc prop de 4.000 llocs de treball, i mantindran indefinidament l’ocupació.

540x306 El periodista d’El País Alfonso Congostrina, aquest matí després de ser agredit El periodista d’El País Alfonso Congostrina, aquest matí després de ser agredit

El segon dia de vaga indefinida dels taxistes a Barcelona va començar ahir amb els carrers més buits de cotxes en comparació amb l’aturada de l’estiu passat. “Hem passat molt de fred”, explicava el Javi a primera hora. Les baixes temperatures del gener van diluir la protesta, i les organitzacions del sector van fer una crida perquè més taxistes aparquessin a la Gran Via.

En l’assemblea convocada al migdia es van viure alguns moments de tensió, fins al punt que un taxista va agredir el periodista d’ El País Alfonso Congostrina. L’incident va començar quan dos taxistes van tenir una picabaralla. Les càmeres dels mitjans de comunicació van voler gravar la discussió i això va molestar alguns dels taxistes. El periodista va intentar defensar un dels seus companys i un assistent a l’assemblea li va donar un cop al nas que li va provocar una hemorràgia. Una ambulància del SEM el va atendre allà mateix. El portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, va condemnar l’agressió i va fer una crida a la “violència zero” mentre durin les protestes.

Durant el primer dia de vaga hi va haver set detinguts -cinc per part dels Mossos i dos per part de la Guàrdia Urbana- i un conductor de VTC va tenir un atac d’ansietat.