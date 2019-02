Foment reunirà demà les comunitats autònomes per avançar en la regulació dels VTC

El govern espanyol ha citat les comunitats autònomes aquest dimarts a Madrid per buscar solucions al laberint regulatori dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) davant la disparitat de regulacions entre les diferents comunitats autònomes. El ministeri de Foment es reunirà amb els representants dels diferents governs autonòmics que formen part del grup de treball que es va crear específicament per tractar la regulació del sector del taxi i dels VTC.

Catalunya ha impulsat una regulació per a les plataformes com Uber i Cabify que estableix un mínim de 15 minuts de precontractació, cosa que ha provocat que algunes de les companyies hagin abandonat Barcelona. A Madrid, en canvi, el govern regional encara estudia una regulació pels VTC després de la vaga de 16 dies dels taxis de la capital.

El grup de treball es va formar el setembre del 2018, quan el govern espanyol va aprovar el decret que deixava en mans de les comunitats autònomes la regulació dels VTC. El seu objectiu és "compartir bones pràctiques regulatòries i experiències d'èxit en la recerca de solucions" que facilitin "una convivència" entre els VTC i els taxistes.

Registre estatal

La reunió tindrà lloc 10 dies abans de la posada en marxa del registre obligatori per Uber i Cabify. Les empreses de VTC hauran de notificar tots els trajectes que facin a partir de l'1 de març. D'aquesta manera, el govern espanyol podrà supervisar que els VTC compleixin amb les condicions imposades, com ara la prohibició de recollir els passatgers a la via pública sense que s'hagi contractat prèviament el servei.

A Catalunya, la patronal dels VTC Unauto va demanar la setmana passada a la Generalitat que aclareixi en quin registre electrònic s'han d'inscriure els vehicles que continuïn operant a Catalunya, si a l'estatal o al del govern català, que ja està en funcionament.