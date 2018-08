Vaga massiva de pilots a Ryanair

Ryanair s’enfronta aquest divendres a la vaga més global de la seva història. Els pilots de l’aerolínia irlandesa a Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Suècia s’aturaran de manera coordinada durant 24 hores per pressionar la companyia en la negociació de les seves condicions laborals. En total, Ryanair ha hagut de cancel·lar gairebé 400 vols a tot Europa per la protesta de la plantilla, dels quals una desena afecten l’aeroport del Prat i quatre el de Girona. Això s’explica perquè, encara que la companyia tingui base als dos aeròdroms, hi ha rutes que s’operen amb tripulació dels països on hi ha convocada la vaga. Al conjunt d’Espanya, fins a una vuitantena de vols no sortiran avui, amb l’aeroport d’Alacant al capdavant de les cancel·lacions. L’impacte de la vaga es va ampliar ahir a última hora quan la justícia holandesa va permetre que els pilots de Ryanair als Països Baixos se sumessin a la convocatòria.

La companyia no va voler detallar dijous a l’ARA quin és el volum de passatgers que es veuran afectats per aquesta situació. No obstant, es calcula que la mobilització ha trastocat les vacances de més de 65.000 viatgers europeus. Durant l’aturada dels tripulants de cabina (TCP) d’Espanya, Bèlgica i Itàlia de finals de juliol l’aerolínia ja va haver de suspendre més de 600 vols, amb prop de 75.000 passatgers afectats. La companyia assegura que els viatgers amb vols a Bèlgica, Suècia i Irlanda ja van ser avisats a través d’un missatge SMS o un correu electrònic el 3 d’agost, mentre que els d’Alemanya van rebre la notificació dilluns a la tarda. Segons l’empresa, tots ells han sigut reubicats o rebran un reemborsament per l’import dels seus bitllets.

Les turbulències de Ryanair amb les cancel·lacions han sigut una tònica habitual en l’últim any de l’aerolínia. El setembre del 2017 aquesta ja va suprimir més de 2.000 trajectes de la seva xarxa, segons Ryanair, per un “embolic” amb el calendari de vacances dels pilots. El caos va continuar només una setmana més tard, quan la low cost va anunciar 18.000 noves cancel·lacions fins al mes de març. Aleshores fonts del sector ja van apuntar que la mala planificació de la companyia es devia també a la fuga de pilots cap a altres aerolínies que pateix Ryanair els últims anys a causa de les condicions laborals que imposa.

La principal reivindicació de la plantilla, tant pilots com TCP, és que l’empresa accedeixi finalment a regir la seva relació laboral sota la legislació local corresponent en lloc de la irlandesa. Els sindicats denuncien que els mecanismes que fa servir l’aerolínia, com ara utilitzar empreses de treball temporal (ETT) per contractar-los, els deixa desprotegits davant la companyia.

Encara que la vaga europea dels pilots de Ryanair tindrà un impacte limitat aquest divendres a l’aeroport del Prat -només hi ha una desena de vols suprimits-, la jornada s’afegeix a la llista de problemes amb els retards i les cancel·lacions que arrossega l’aeròdrom aquest estiu. Els conflictes laborals, la saturació de l’espai aeri al sud d’Europa (principalment a França) i els problemes operatius de les aerolínies han tornat a posar en dubte la capacitat de l’aeroport de Barcelona per assumir una demanda de vols que no para de créixer. El cap de setmana passat, coincidint amb l’operació sortida del mes d’agost, l’ARA ja va poder comprovar que més d’un 40% de les rutes amb origen o destí a Barcelona van patir algun tipus d’incidents: retards, cancel·lacions o bé reubicacions de passatgers en altres vols. I això només tenint en compte els registres de les principals aerolínies de la infraestructura com ara Vueling, Ryanair o Easyjet.

Més conflictes laborals al cel

No només Ryanair té fronts oberts en l’àmbit laboral. El sector aeri està en peu de guerra aquest estiu i aquest dijous la base de l’aerolínia de bandera finlandesa FinnAir al Prat també va anunciar que farà sis dies de vaga a partir del 18 d’agost. Els 50 treballadors de la companyia a l’aeroport català denuncien que “porten patint durant cinc anys i mig” condicions de “precarietat”. Reclamen que molts d’ells també estan contractats a través d’una ETT que els assigna la categoria d’“auxiliar administratiu” en lloc de la de TCP. Això implica, diuen els empleats, que els salaris siguin més baixos i no es tinguin en compte els riscos associats a la professió.

L’OCU denuncia l’impagament als passatgers per les cancel·lacions

La majoria dels usuaris afectats pels retards i les cancel·lacions arran de les vagues de tripulants de cabina de Ryanair de finals de juliol encara no han pogut cobrar les indemnitzacions. Això és el que va denunciar dijous l’organització per la defensa dels drets dels consumidors OCU, que ha llançat una acció judicial contra l’aerolínia per exigir que compleixi la normativa.

Tal com va avançar El Periódico, Ryanair assegura als viatgers afectats que no els podrà compensar pels retards i les cancel·lacions en els seus vols perquè les vagues de la tripulació i els pilots estan fora del seu “control”.

“Ryanair no ha complert cap d’aquests requeriments, motiu pel qual l’OCU ha decidit fer un pas més i posar en marxa una acció judicial contra la companyia per exigir que compleixi la normativa”, apunten. Una associació de consumidors belgues també va anunciar ahir que portarà l’empresa als tribunals pel mateix motiu. Les compensacions per retards i cancel·lacions en casos com els de Ryanair poden anar dels 250 als 600 euros. Per tant, l’aerolínia es podria estar enfrontant al pagament de com a mínim 18 milions d’euros per indemnitzar els prop de 75.000 passatgers que es van veure afectats per les vagues a l’Estat.