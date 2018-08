València vol obtenir 2M€ gravant l’Església

L’Ajuntament de València calcula que la recaptació que podria obtenir si es cobressin impostos als immobles propietat de l’Església seria de prop de dos milions d’euros. Aquesta mesura només afectaria els immobles on s’exerceixen activitats amb finalitat lucrativa, com hospitals, universitats i centres privats gestionats per l’Església.

Tal com explicava Ramón Vilar, regidor d’Hisenda, en una entrevista amb l’agència Europa Press, la recaptació s’obtindria com a resultat de cobrar l’impost de béns immobles (IBI), el de construccions i obres (ICIO) i el d’activitats econòmiques (IAE).

Tot i això, el regidor va subratllar que se’n mantindrien exempts “els immobles destinats a l’assistència social o la celebració del culte”, i va recalcar que aquesta mesura té com a principal objectiu aconseguir més “equitat fiscal”. “Ja ho he explicat i sempre em contesten el mateix, que l’Església [catòlica] fa molt de bé social”, va indicar el regidor, que va afegir : “No estic entrant en aquest debat. Aquests centres no pagaran. Pagaran els que estan funcionant com a empreses, amb finalitat lucrativa”, va reblar el responsable municipal.

En aquest sentit, l’edil va lamentar “la molta demagògia” de les crítiques que s’han fet contra aquesta mesura des que el passat mes de juny es va anunciar la decisió. L’Ajuntament s’ha basat en la jurisprudència sorgida de sentències com la del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que va establir l’obligació de pagar els impostos a una pastisseria que formava part de l’Arquebisbat.

Malgrat que el govern espanyol de Pedro Sánchez ha manifestat la seva intenció de reformar l’anomenada llei de mecenatge, sembla que l’Ajuntament valencià ha decidit no esperar més i, escudant-se en les sentències, actuarà contra una llei que, segons va recordar Vilar, “entra en contradicció amb els principis bàsics de defensa de la lliure competència”.

Referint-se a aquesta qüestió, Ramón Vilar també va recordar que “el respecte a la lliure competència és uns dels pilars bàsics de la Unió Europea”, i va afegir que li “crida molt l’atenció que a alguns,que es defineixen com a liberals en l’àmbit econòmic, els pugui més la part confessional de la seva posició política i no donin suport a aquest tipus de mesures. Un liberal ha de ser-ho primer defensant la lliure competència”.

Malgrat reconèixer que el procés no serà fàcil, el regidor va confirmar que ja es treballa per quantificar els immobles que quedaran subjectes a la fiscalitat, i també s’està mirant si es poden reclamar amb efecte retroactiu els impostos dels últims quatre anys. Entre les entitats de l’Església que es veurien afectades hi ha la Universitat Catòlica -que fins ara no es feia càrrec del pagament dels 51.000 euros anuals de l’IBI- o la Casa de la Salut -que, malgrat la bona facturació, no pagava 196.000 euros d’impostos anuals.

Acutalment, a la ciutat de València hi ha més de 1.600 immobles en situació d’exempció de l’IBI, perquè són propietat o de confessions religioses -de tot tipus- o d’entitats no lucratives. Cobrar-los els impostos, va declarar Vilar, “no es planteja com un enfrontament amb ningú”. “L’únic objectiu d’aquesta mesura és la igualtat de condicions per operar al mercat”, va remarcar.

Equitat fiscal

Ramón Vilar va valorar positivament el fet de poder recaptar prop de dos milions d’euros per a les arques municipals de l’Ajuntament de València. No obstant això, també va assenyalar que, en aquest cas, l’objectiu no és únicament augmentar els ingressos, sinó que cobrar aquesta quantitat suposa “complir el principi d’equitat fiscal”. Vilar va manifestar la seva intenció de fer que tota activitat “de caràcter lucratiu” que es desenvolupi a la capital del Túria tributi.