Valerio, sobre el Brexit: “Garantirem els drets laborals de tots els espanyols al Regne Unit”

El govern espanyol ha fet aquest dijous una crida a la tranquil·litat dels espanyols que viuen i treballen al Regne Unit davant el Brexit. Segons ha assegurat la ministra de Treball, Magdalena Valerio, en el cas d’una sortida del país de la Unió Europea sense acord, Madrid i Londres signarien pactes bilaterals per garantir els drets laborals dels espanyols que treballen al Regne Unit i dels britànics que treballen a Espanya, inclòs el reconeixement mutu de les cotitzacions. "Seguirem treballant junts per garantir els drets laborals dels ciutadans", ha subratllat Valerio.

El govern espanyol està preparant plans de contingència per si hi ha una sortida sense acord. L’executiu socialista té previst aprovar al febrer diferents normatives mitjançant un decret llei i també treballa en mesures logístiques, que inclouen el reforç de personal de les oficines que atenen els estrangers, atès que els britànics s’hauran d’inscriure a un registre per a acreditar la seva residència com a ciutadans d’un país extra comunitari. "Les oficines tindran més càrrega de feina", ha subratllat el secretari d’Estat de Treball, Raúl Riesco.

Es calcula que al Regne Unit hi ha 350.000 espanyols, mentre que a l’Estat hi ha residint 300.000 britànics. "Fins i tot en un Brexit sense acord, hi haurà un acord bilateral amb el Regne Unit amb tot el que tingui a veure amb la Seguretat Social", ha subratllat Riesco.