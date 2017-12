Vandellòs II inicia els tràmits per operar fins al 2030

La central nuclear Vandellòs II ja ha iniciat els tràmits per prorrogar la llicència de funcionament fins al 2030. L’actual concessió expira el juliol de l’any 2020, però la tramitació de la nova pròrroga ha de començar tres anys abans pel seu caràcter extraordinari, que portaria la central a estar en funcionament més enllà de la vida útil establerta en el disseny original, que estava fixada en 40 anys.

L’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), empresa titular de les tres centrals nuclears catalanes, participada per Endesa i Iberdrola, té previst fer el mateix amb les dues plantes d’Ascó, que esgoten llicència el 2021 i que, per tant, haurien de començar la tramitació de la pròrroga al llarg del 2018.

El director general de l’ANAV, José Antonio Gago, va assegurar ahir que, “des del punt de vista tècnic, anar més enllà dels 40 anys no suposa cap problema, ja que les plantes són segures i amb les inversions adequades poden funcionar molts anys més”. Gago va subratllar que per obtenir la nova llicència cal demostrar que “la seguretat de les plantes és equiparable a una central de nova construcció” i va posar com a exemple que, “als Estats Units, de les 99 plantes que utilitzen” la mateixa tecnologia que utilitza Vandellòs II, “83 ja tenen autorització per funcionar fins als 60 anys, i fins i tot un parell ja estan tramitant la pròrroga fins als 80 anys”.

El director de l’ANAV va puntualitzar que les inversions extres arran de l’accident de Fukushima que es van requerir internacionalment per fer front a situacions extremes com terratrèmols “ja s’han acabat de fer aquest any”.

Dubtes polítics

Gago sí que va reconèixer que hi ha incertesa política sobre el futur de les nuclears. “A mitjans del 2018, el ministeri d’Indústria començarà a donar pistes sobre com ha de ser el futur energètic de l’Estat. Esperem que l’energia nuclear hi tingui un lloc”, va explicar el director general de l’ANAV. Gago va argumentar que “es preveu un increment de la demanda d’electricitat per reduir les emissions de CO 2 i, en aquest context, prescindir del sector nuclear en el mix energètic seria un suïcidi”.

El directiu va recordar, però, que “les empreses també valoraran si l’escenari de futur que es dibuixa ofereix garanties de rendibilitat”, en referència a factors com la vigència de les pròrrogues per assegurar el retorn de les inversions o la fiscalitat.

Vigilància de la Guàrdia Civil

Gago també va avançar que durant el mes de gener 35 efectius de la Guàrdia Civil començaran a patrullar per l’interior del recinte nuclear d’Ascó, un reforçament de la seguretat que arribarà a Vandellòs la tardor del 2018. Es tracta d’una mesura exigida per l’Estat en el context del nivell 4 de seguretat decretat per l’amenaça terrorista.

L’ANAV haurà d’assumir els costos d’aquesta vigilància, que vorejaran els 8,5 milions d’euros a l’any entre les tres plantes. Segons Gago, “tot el que reforci la seguretat és benvingut”, i va aclarir: “Seguirem tenint seguretat privada i controlant els accessos al recinte. La Guàrdia Civil té com a objectiu únic tenir la capacitat de respondre en cas d’un hipotètic atac terrorista”.

Pel que fa a la incidència del procés sobiranista, Gago va ser clar: “Ens afecta, no pel que fa a inversions, que n’hem continuat fent igualment, sinó que veiem amb preocupació que el Parlament de Catalunya hagi aprovat una llei per desnuclearitzar Catalunya l’any 2027”. Aquesta llei va ser recorreguda pel govern espanyol.