101 Ventures llançarà dues divisions de negocis de dades i 5G

L’ecosistema emprenedor català fa temps que compta amb una nova categoria. Molts dels empresaris que en anys anteriors s’havien dedicat a crear start-ups, ara són els que llancen companyies de tot tipus des de la seva pròpia plataforma. És el model de venture builder que va néixer a Silicon Valley, del qual 101 Ventures és una de les últimes incorporacions a Barcelona. El projecte es va posar en marxa a finals del 2018 i ja ha posat al mercat cinc empreses. La sisena arribarà abans que acabi el 2020. "Estem a cavall entre una start-up i un fons de capital risc, perquè alhora invertim diners en les iniciatives que creem”, explica a l’ARA Rafa Garcia, conseller delegat de 101 Ventures i cofundador, juntament amb Marc Borrell, Jordi Priu, Rita Almela i Guillermo Briones.

Per a les primeres companyies que ha engegat, el venture builder va proposar-se recaptar prop de 2 milions d’euros (finalment han calgut menys recursos) i ara tornarà a fer el mateix procés per tirar endavant dues divisions més especialitzades. Concretament, a finals d’any estrenarà un nou vehicle dedicat al negoci de les dades i un altre centrat en les oportunitats per al sector de les comunicacions amb l’arribada del 5G. "Qualsevol acció que fem com a individus que sigui traçable la podrem comercialitzar", indica Garcia, que recorda que Amazon ja paga als seus usuaris per la informació sobre les compres que fan fora de la plataforma.

L’emprenedor en sèrie apunta que han tancat almenys una ronda de finançament amb totes les empreses que han creat, i situa la valoració total de la seva cartera en 14,5 milions d’euros. El model de venture builder implica que 101 Ventures comenci amb una participació d’entre el 40% i el 50% del capital dels seus projectes i es vagi diluint en les següents operacions per captar inversió. De fet, a diferència d’alguns dels seus homòlegs amb seu a Barcelona, la idea de negoci surt dels socis de 101 Ventures i després es busca un equip que pugui gestionar-la un cop ja està provada.

Un any per a les desinversions

L’horitzó de 101 Ventures és acabar el període d’inversions el 2021 i a partir d’aleshores començar a desprendre's de les empreses que han impulsat. "Ens quedaran entre tres i quatre anys per sortir-ne", indica Garcia. Entre les plataformes digitals que han creat hi ha Wolorent, un sistema de gestió de lloguers, o Lets Coder, un campus online de formació per a futurs programadors. "No hem parat", assegura el conseller delegat de 101 Ventures sobre la crisi de la pandèmia, i insisteix que el seu futur passarà per seguir creant negocis en sectors en creixement.