Vicente Boluda, el navilier que vol destronar Florentino Pérez

Ni per comandar la segona companyia més important del món de remolcament marítim, ni per presidir l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), ni per ser amic íntim de Joan Carles I. Pel que és conegut Vicente Boluda és per haver presidit el Reial Madrid uns mesos del 2009 i haver pronosticat que els blancs anaven a “ chorrear ” el Liverpool a la Lliga de Campions. L’eliminatòria es va saldar amb una victòria global dels anglesos per 5 a 0. Això va demostrar que la moderació davant els micròfons no és el millor atribut d’un empresari amb més facultats per als negocis, tot i que alguns no han estat exempts de polèmica.

Onze anys després, la gegantina ombra de l’estadi Santiago Bernabéu continua eclipsant la trajectòria de Boluda, hereu d’una important nissaga familiar, però desconegut per a la majoria de ciutadans. No té l’atractiu mediàtic ni el patrimoni del seu amic Juan Roig, president de Mercadona i company tant a l’AVE com a l’opulent falla de Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal. Tots dos han esdevingut líders del distingit lobi valencià, en una iniciativa que alterna l’impuls d’infraestructures com el Corredor Mediterrani amb la defensa de posicions més liberals sobre l’economia i les relacions laborals. Així ho van demostrar el 23 d’abril, quan en un País Valencià que acumulava 10.735 ciutadans contagiats i 1.232 morts per coronavirus, van reclamar l’obertura “immediata” de “tots els comerços, bars, restaurants, hotels, activitats i empreses”. Si no es feia, Vicente Boluda va alertar que “la crisi sanitària podria fer riure al costat de la crisi econòmica” que es podria patir.

Sis dies més tard, el seu conglomerat, Boluda Corporación Marítima, va ser objecte de polèmica quan Eldiario.es va publicar que la companyia hauria traspassat 100 milions d’euros en concepte de dividends des d’una empresa filial radicada a Luxemburg, un estat de la UE amb tributació especialment laxa, fins a una altra companyia propietat del navilier amb seu a Las Palmas de Gran Canaria. El grup assegura a l’ARA que aquestes informacions són “del tot incorrectes, falses, així com en més d’una ocasió clarament calumnioses”. “Ens hem vist obligats a posar-les en coneixement de l’assessoria legal a fi de procedir immediatament a la interposició de les oportunes accions judicials, que ja s’han iniciat”, emfatitza.

No ha estat l’únic cop que els negocis del navilier han estat sota sospita. El 2017 l’Audiència de València va condemnar Francisco Tirado, exdirector de recursos humans d’una empresa del grup de Boluda, per falsedat documental: hi havia serveis de formació per més import del real i així es podien aconseguir subvencions. En les investigacions prèvies al judici, Hisenda va elevar el frau a 537.120 euros. El Suprem va ratificar la sentència el 2019, amb dos anys de presó i 3.600 euros de multa per a Tirado.

Amb un model basat, entre d’altres, en la compra d’empreses amb dificultats econòmiques per reflotar-les, Vicente Boluda va reconèixer en una entrevista a El País que va arribar a acumular 170 companyies. El navilier ha aconseguit que un projecte creat pel seu avi el 1920 hagi passat de facturar 21 milions d’euros el 1989 a 800 tres dècades després, amb guanys anuals de 60 milions. Un èxit que va començar a teixir en assumir la presidència del grup amb només 30 anys. Amb tot, la seva gran adquisició va ser el 2019, quan va pagar 300 milions per l’holandesa Kotug Smit Towage. Un èxit que va completar amb el fitxatge de l’expresident espanyol Felipe González com a conseller independent i, molt especialment, amb la concessió durant 35 anys de 4.700 metres quadrats del port de València per compensar-lo per la fi d’una altra concessió, la de les antigues drassanes de la companyia, que acolliran la nova terminal de creuers.

Als seus 65 anys, i amb la successió garantida amb els seus fills Vicente i Ignacio, el navilier continua trobant temps per invertir el seu patrimoni en projectes en què la rendibilitat econòmica no és la prioritat. Posseeix el celler Bodegas Fos, el 2015 va comprar el 6,8% de la cadena Cope, uns títols que va sumar a les seves participacions en els diaris El economista i Valencia Plaza. No obstant, la seva predilecció és el futbol. Així ho va recordar aquest Nadal en un distès dinar amb periodistes: “Cal un candidat diferent del que hi ha”, en referència a Florentino Pérez. Segons Boluda, la salut del club blanc passa perquè el 2021 hi hagi eleccions i algú li planti cara al president d’ACS. Caldrà esperar fins aleshores per comprovar si l’empresari valencià fa el salt.