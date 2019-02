Villarejo va anotar com a "acció final" destruir els papers de González cremats a l'edifici Windsor

El comissari José Manuel Villarejo va anotar en el seu resum d'un encàrrec del BBVA que duria a terme una "acció final" per "eliminar rastres" dels documents de l'expresident del BBVA Francisco González cremats a l'incendi de l'edifici Windsor. Segons publica aquest dilluns 'Moncloa.com', Villarejo va fer aquesta anotació en un dels treballs pels quals el va contractar el banc, però va suprimir uns paràgrafs per no deixar constància de quines accions eren "per raons de seguretat".

Més tard, el comissari va comunicar als responsables del BBVA que els objectius pels quals va ser contractat es van "complir totalment". Les circumstàncies de l'incendi de l'edifici Windsor sempre han sigut un misteri, i també s'ha especulat que el foc fos provocat. Aquest rumor va anar en augment quan es va saber que a l'immoble hi havia l'única còpia d'un document molt comprometedor per a González.

L'expresident del BBVA va vendre el 1995 la seva societat d’inversió, denominada de manera poc sorprenent FG Valores, al banc nord-americà Merrill Lynch. L’operació es va tancar per 71 milions i el banc hi va trobar un forat de 4,8 milions.

Aleshores la CNMV va començar una investigació en què resultava clau una auditoria que s’havia fet de FG Valores, fet que es va interpretar com un intent de fer caure la constructora Sacyr (quan intentava prendre el control de l'entitat). Només hi havia una còpia del document, que era en unes oficines de Deloitte a l’edifici Windsor de Madrid. Tres setmanes després que comencés la investigació l'edifici es va incendiar.

L’Audiència Nacional ja investiga l’escàndol del suposat espionatge que el BBVA va encarregar a l’excomissari de la Policia Nacional per obtenir informació sobre l’intent de la constructora Sacyr de controlar l’entitat bancària el 2004.

Aquests papers cremats a l'edifici Windsor podrien haver suposat la caiguda del directiu, ja que el Banc d'Espanya hauria posat en qüestió que un dels banquers més importants d'Espanya fos condemnat. Ara, doncs, les informacions publicades per 'Moncloa.com' reforcen la teoria que l'incendi fos intencionat per destruir els documents que incriminaven González.