Vodafone avisa de l'impacte de prohibir el desplegament del 5G de Huawei

El conseller delegat de Vodafone, Nick Read, ha advertit aquest dilluns al Mobile World Congress (MWC) de l'impacte que tindria per al sector prohibir el desplegament de la xarxa de 5G de Huawei. El directiu ha insistit en les conseqüències de reduir de tres a dos el número de subministradors per implantar aquesta tecnologia en cas que finalment els països bloquegin la companyia xinesa per les sospites d'espionatge.

En una trobada amb els mitjans de comunicació, Read ha destacat que el mercat dels proveïdors de xarxes ja està molt concentrat en tres empreses (Huawei amb una quota del 28%, Ericsson amb el 27% i Nokia amb el 23%), per la qual cosa creu que vetar una d'elles no seria positiu per a la indústria de les telecomunicacions.

De fet, ha apuntat que prohibir als operadors treballar amb Huawei podria endarreri dos anys els plans de desplegament del 5G, alhora que ha assenyalat que no hi ha novetats respecte a la decisió de posar en pausa la seva col·laboració amb el fabricant xinès. En aquest sentit, ha defensat perquè les empreses i els governs estiguin més en contacte per mantenir els estàndards de seguretat i ha demanat a Europa que prengui una postura més coordinada.

Vodafone es troba immersa en un expedient de regulació d'ocupació (ERO) a Espanya que afectarà un miler de treballadors de la seva plantilla a l'Estat. Els sindicats han signat l'acord aquest dilluns, que també fixa les indemnitzacions en 50 dies per any treballat. Sobre aquest tema, Read ha assegurat que la companyia "mai" s'ha plantejat vendre's la filial espanyola i ha confia en què l'operadora superarà la difícil situació que està travessant a Espanya durant el pròxim exercici fiscal.

"Mai hem plantejat vendre el nostre negoci a Espanya", ha remarcat el conseller delegat i ha destacat Espanya com un dels grans mercats de referència del grup. Així doncs, ha remarcat que la situació de l'Estat és "molt específica", ja que l'operadora ha optat per abandonar la guerra del futbol i ha patit amb la irrupció de MásMóvil al mercat.