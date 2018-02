Vodafone llança amb Samsung el seu propi sistema per a la llar connectada

Vodafone ha anunciat aquest diumenge en el marc del Mobile World Congress una aliança en exclusiva amb Samsung per entrar en el mercat de les llars connectades. L'empresa ha llançat la plataforma V-Home que permet integrar a la xarxa 4G tot tipus de dispositius intel·ligents des de detectors de fum fins a càmeres de vídeo o controladors de la temperatura.

Segons ha explicat la responsable de Productes i Innovació de l'operadora, Blanca Echániz, aquests sistema s'oferirà a un primer grup reduït de clients durant el mes de març i es llançarà a nivell comercial aquesta primavera. "Els clients volen poder accedir en directe al que passa a cada minut a casa seva", ha assegurat la directiva.

De fet, V-Home també es presenta com un aliat per als pares sobreprotectors, ja que permet saber en temps real quan entren o surten de casa els fills. El 'kit' bàsic de V-Home serà el de seguretat, que inclou una càmera de vídeo, un multisensor per a portes i finestres i un sirena. A banda, també oferirà dos 'kits' addicionals: un de detecció per a fum fuites d'aigua i un altre d'automatització per controlar, per exemple, les llums de casas.

Vodafone ha insistit en diferenciar-se dels productes de les companyies d'alarmes per a la casa i ha assegurat que el seu producte "obre una categoria nova". De fet, el conseller delegat de Vodafone a Espanya, António Coimbra, ha afirmat que la quota mensual de V-Home estarà per sota dels deu euros, mentre que els serveis les empreses de seguretat acostumen a tenir preus per sobre dels 30 euros.

El responsable de Samsung a Espanya, Celestino García, ha destacat que amb aquest acord totes dues empreses podran portar l'internet de les coses "al següent nivell". De fet, el gegant coreà de l'electrònica ja va adquirir el 2014 per 200 milions de dòlars la companyia SmartThings, per créixer en aquest mercat.

Més internet de les coses

Coimbra també ha insistit que la companyia és una de les operadores líders en desenvolupament de l'internet de les coses. "Afegim 1,3 milions de nous dispositius connectats cada mes", ha assegurat el director de Vodafone a Espanya. De cara al 2020, la 'teleco' preveu que hi hagi fins a 290 milions de dispositius en llars intel·ligents als països on opera.

En aquest sentit, l'operadora espera entrar en mercats com la domòtica, els sistemes d'energia i seguretat o la salut i la cura de les persones grans. A banda, també vol empènyer acords amb els principals grups d'automoció en el terreny del cotxe connectat i els vehicles autònoms.