Volkswagen invertirà 44.000 M€ fins al 2023 en el cotxe elèctric i autònom

El grup Volkswagen invertirà fins a 44.000 milions d’euros en electrificació, digitalització, serveis de mobilitat i conducció autònoma fins a l’any 2023, segons va anunciar el conseller delegat del grup d’automoció, Herbert Diess, durant la Volkswagen Group Media Night prèvia al Saló Internacional de l’Automòbil de Ginebra.

A més, Diess va avançar que el grup alemany obrirà la seva plataforma modular de propulsió elèctrica (MEB) a altres empreses i fabricants, per obtenir així una rebaixa en el cotxe elèctric gràcies a les economies d’escala.

La MEB és la plataforme en què es basaran els pròxims models elèctrics del grup alemany, entre ells el Seat el-Born, encara un 'concept car' però que està previst que es comenci a comercialitzar l’any que ve. Aquest vehicle de Seat es va mostrar per primer cop ahir a la nit a Ginebra.

Es tracta d’un vehicle 100% elèctric, amb una autonomia de 420 quilòmetres, amb bateries d’alta densitat que li permeten passar de 0 a 100 quilòmetres per hora en 7,5 segons, i que ha estat plenament dissenyat a Barcelona.

No obstant, aquest model es fabricarà a la planta del grup a Zwickau, a Alemanya, on Volkswagen ha iniciat un ambiciós pla de transformació de les seves instal·lacions per adaptar-se a la mobilitat elèctrica. En aquesta fàbrica alemanya, on es farà el model el-Born, està previst que s’arribi a una capacitat de 330.000 cotxes fabricats a l’any.

Amb la presentació d’el-Born, Seat es converteix en la segona marca del grup que presenta un model basat en la nova plataforma MEB. Volkswagen va presentar dilluns a la nit l’ID Buggy, també basat en la plataforma MEB i que segons el conseller delegat del grup demostra que treballar amb la plataforma modular permet que fins i tot la producció de petites sèries pugui ser rendible.

Herbert Diess també va explicar que la companyia e.GO Mobile, amb seu a la ciutat alemanya d’Aquisgrà, serà el primer soci extern al grup Volkswagen que utilitzarà aquesta plataforma per llançar nous vehicles elèctrics.