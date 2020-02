Volkswagen signa un acord amb 260.000 clients alemanys pel Dieselgate

Fa exactament 12 dies que el judici relacionat amb el Dieselgate a Espanya -l’acusació a Volkswagen d’haver trucat motors per superar proves medioambientals- va quedar vist per a sentència. És un dels pocs països on el cas ha arribat als tribunals: a Austràlia o als Estats Units, la marca ha signat acords amb els consumidors afectats. I aquest mateix divendres Alemanya va sumar-se a aquesta llista. Volkswagen pagarà indemnitzacions de fins al 15% del preu de compra del vehicle a uns 260.000 clients, seguint un acord extrajudicial al qual ha arribat amb l’Associació Alemanya d’Organitzacions de Consumidors (VZBV).

Aquestes indemnitzacions van dels 1.300 als 6.200 euros per persona, i la companyia automobilística calcula que li costarà 830 milions d’euros en total. Però només les podran cobrar aquelles persones que s’hagin sumat a la denúncia promoguda per aquesta associació. Així, els que van comprar el cotxe a partir del 2016 o els que el van adquirir abans però vivien fora d’Alemanya no tindran dret a aquesta quantitat compensatòria. “Qui s’aculli a l’acord rebrà els diners de Volkswagen i conservarà el seu cotxe”, va explicar Franka Kühn, portaveu de la VZBV, en roda de premsa.

Nous interrogants a Espanya

El president de la VZBV va aclarir, a més, que considera que les persones que residien fora d’Alemanya en el moment de comprar el seu cotxe també haurien de ser indemnitzades, però que no han pogut incloure-les en la querella general per raons jurídiques. Això obre un nou interrogant per als consumidors espanyols. Tal com recorda l’OCU, el cas s’ha portat aquí per la via civil, perquè les accions penals contra el fabricant s’havien traslladat a Alemanya, on tot ha acabat en acord.

A Polònia, per exemple, va ser l’oficina de protecció al consumidor qui va multar l’empresa amb 28 milions d’euros. Als Estats Units, on va esclatar l’escàndol, Volkswagen va haver de pagar 23.000 milions de dòlars en multes i indemnitzacions derivades del cas. A Austràlia es calcula que la quantitat pujarà fins a 87 milions.

A Espanya l’acord ha estat impossible. L’OCU va intentar dues vegades tancar un acord amb la companyia automobilística, a la qual demana 22 milions d’euros d’indemnització: uns 3.000 euros per a cada propietari. “Confiem que, com ja està passant en diferents països, la justícia acabi donant la raó als consumidors espanyols, afectats directament per la manipulació de motors del grup Volkswagen i les seves reiterades mentides sobre les emissions”, assegurava l’OCU. “Ara és el jutge qui ha de decidir”, afegia.