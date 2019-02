Voxel Group supera els 10 M€ i també invertirà en ‘start-ups’

Voxel Group va complir dues dècades durant el 2018 i també va enfortir els seus números. La tecnològica catalana va facturar 11,3 milions d’euros l’any passat i els ingressos de la seva principal plataforma (Bavel) van créixer més d’un 20%. Aquest negoci es basa en digitalitzar i automatitzar totes les transaccions que es fan entre les empreses i els seus proveïdors. “Fins fa poc tot era a mà, en paper i per correu ordinari”, explica Àngel Garrido, el seu conseller delegat. Els sectors en què s’ha centrat són els hotels, la restauració i els operadors de viatges. Ara treballa amb 50.000 hotels i més de 1.000 operadors turístics d’arreu del món.

Voxel va néixer el 1998 com una botiga online per comprar vins i caves batejada amb el nom Catanet. Tot i així, Garrido reconeix que “no era el moment adequat” i l’empresa va pivotar cap a una solució tecnològica per simplificar la relació de factures i pagarés entre els distribuïdors -va començar pels de vins i caves- i els restaurants i hotels que els compraven. Voxel Group té ara 191 treballadors a les seves oficines de Barcelona i segons assegura el conseller delegat, reinverteix el 80% dels seus beneficis en l’empresa.

Una de les vies que Voxel vol explorar per continuar creixent són les start-ups. En lloc de crear un fons tradicional, la companyia formarà part d’un programa amb Acció per impulsar i invertir en projectes més petits que desenvolupin tecnologia complementària a la seva. El projecte ja s’ha batejat com Serial Voxel i serà semblant a Cuatrecasas Acelera, la divisió del despatx d’advocats català per promoure iniciatives legaltech. Tot i així, Voxel encara no ha concretat de quants diners estarà dotat el programa ni si l’ajuda serà econòmica o de mentoratge.

Tres línies de negoci

A banda de la part principal centrada en les transaccions electròniques, la companyia ha arrencat dues potes de negoci més. D’una banda, la spin-off DevoluIVA, un servei per a autònoms i pimes perquè recuperin de manera automàtica l’IVA de les factures professionals. Així doncs, l’autònom pot fer una foto al tiquet de la despesa per generar una factura certificada per Hisenda. De l’altra, també ha llançat Taxecure, una plataforma per recuperar l’IVA intracomunitari en els viatges d’empresa.