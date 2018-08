Vueling va ser l'aerolínia de baix cost més impuntual del món al juliol

Vueling és l'última de la llista en el rànquing de puntualitat de les aerolínies de baix cost del juliol passat. La catalana apareix a la cua de la classificació de 44 companyies de baix cost feta per la consultora FlightStats, mentre que Iberia Express (també del grup IAG) va repetir com la més puntual. En la classificació global, l'aerolínia més puntual del món va ser l'holandesa KLM.

El juliol passat tan sols el 58,84% dels vols de Vueling van arribar a l'hora, de les 22.088 rutes que havia programat l'aerolínia. En el mateix rànquing del 2017, la 'low cost' havia quedat en vuitena posició, mentre que ara lidera la llista. El mes passat l'aerolínia va insistir que els seus vols es van veure afectats per les vagues de controladors francesos i la meteorologia, però Vueling també va tenir incidències en caps de setmana en què aquests dos factors no entraven en joc.

Tampoc va fer un bon paper la catalana Volotea, a la posició número 39 i amb un 62% de puntualitat. Cal tenir en compte que l'estadística de FlightStats analitza una quarantena d'aerolínies, però a les dades no hi apareix una de les 'low cost' habituals a les llistes de retards: Ryanair.

Els retards de Vueling durant el juliol van portar el Prat a ser un dels 'hubs' aeroportuaris més impuntuals del món. L'aeroport de Barcelona va ocupar la posició número 48, amb un 52% de vols puntuals, només per davant del parisenc Charles de Gaulle (48%) i Jakarta (42%), que el mes passat va patir l'efecte dels terratrèmols a Indonèsia. D'altra banda, Barajas va quedar-se al lloc número 29, amb un índex de puntualitat del 72%.

Iberia Express, la 'low cost' més puntual

Una altra de les aerolínies d'IAG, Iberia Express, va revalidar el lideratge com a 'low cost' més puntual del món i ja és el quart any consecutiu que manté el títol, amb l'excepció del febrer d'aquest any. La companyia espanyola també encapçala el rànquing europeu, seguida d'Air Baltic i la britànica Flybe. Iberia també va escalar posicions i aquest juliol ha quedat en la novena posició en l'escala global de puntualitat, amb un índex del 79% en els seus 15.290 vols.

La classificació general l'encapçala l'holandesa KLM, per davant de SriLankan Airlines i Qatar Airways, totes dues amb nivells de puntualitat per sobre del 80%. En canvi, altres gegants del negoci aeri com British Airways o Air France van quedar en les posicions número 22 i 31, respectivament, mentre que Lufthansa es va haver de conformar amb el lloc 34.