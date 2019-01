Vueling s’enfonsa de la 7a a la 63a posició en puntualitat

L’estiu del 2018 l’aeroport de Barcelona va tornar a ser testimoni dels retards i les cancel·lacions de la seva principal aerolínia. Vueling va tenir un 2018 convuls pel que fa a la puntualitat, i així ho certifica l’informe anual que publica la companyia d’informació aeronàutica OAG. La companyia catalana propietat del grup IAG va caure de la posició número set a la 63 en el seu rànquing d’aerolínies més puntuals del món . Segons el proveïdor de dades, el motiu van ser les repetides vagues a l’espai aeri francès, un dels principals punts febles de la seva operativa, ja que la majoria dels vols de Vueling han de travessar els Pirineus en les seves rutes de curt radi europees.

Després que aquest diari s’hi posés en contacte, l’aerolínia va rebutjar ahir valorar la seva puntualitat. Les dades de la consultora FlightStats ja van situar Vueling com l’aerolínia de baix cost més impuntual del món durant el juliol passat. Segons els seus registres, durant el mes més intens de la temporada estival només el 58,84% de les 22.088 rutes que havia programat van arribar a l’hora.

Cal tenir en compte, però, que els retards també van castigar durant el 2018 altres low cost europees. A la llista no hi apareix el principal competidor de Vueling al Prat, Ryanair, que tampoc apareixia en les primeres posicions en el rànquing de l’any passat. Tot i així, la classificació d’OAG sí que destaca les xifres de la britànica EasyJet, en la posició número 14 entre les aerolínies més grans del món, amb gairebé un 73% de puntualitat de mitjana. Aquest rànquing el va encapçalar la sud-americana Latam, que va aconseguir un 86% de vols a l’hora.

A diferència de Vueling, l’altra aerolínia espanyola d’IAG sí que surt ben parada en l’informe anual d’OAG. Iberia apareix en el número 15 entre les aerolínies de bandera, amb una puntualitat del 83% i com a la tercera companyia més fiable a Europa, només per darrere d’AirBaltic i KLM. L’altra companyia de l’Estat que apareix a la llista de la consultora és la mallorquina Air Europa, que el 2018 va registrar una puntualitat mitjana del 78%.

Durant l’últim any, les aerolínies europees han denunciat la situació de congestió de l’espai aeri al continent com a argument per defensar-se de les queixes pels retards i les cancel·lacions. El setembre passat l’associació d’aerolínies espanyola ALA va assegurar que a l’estiu els retards provocats per la gestió del trànsit aeri van augmentar un 60% i que els casos en què els conflictes laborals en van ser els responsables principals es van més que duplicar.

El Prat, sense lloc a la llista

En el rànquing d’aeroports més puntuals tampoc hi apareix la principal base de Vueling: el Prat. La infraestructura catalana també va tenir una operació sortida complicada a l’estiu, i alguns dies ni la meitat dels seus vols s’enlairaven puntualment. Aquesta situació contrasta amb la de Barajas -on l’impacte de les vagues de controladors és menor-, que queda en el número cinc dels aeroports amb més de 30 milions de passatgers amb una puntualitat del 79%. Aquest mateix rànquing l’encapçala l’aeròdrom internacional de Haneda, a Tòquio, que supera amb un 86% de vols puntuals altres infraestructures amb més trànsit, com ara Atlanta, Los Angeles i Heathrow, que no apareix fins al lloc número 15 de la classificació.