Vueling es prepara per la travesia del desert

Posar-se en els pitjors dels escenaris va portar l’Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) a xifrar l’impacte econòmic de la pandèmia provocada pel covid-19 en el sector en uns 113.000 milions de dòlars (uns 102.500 milions d’euros). Era principis de març, ni l’alarma generalitzada ni l’estat d’emergència havien arribat a Espanya, però a Vueling van començar a ensumar-se que allò era només el principi. Fonts properes a l’aerolínia han explicat a l’ARA que molt poc després que es comencessin a replicar els casos, la companyia va prendre diverses mesures: baixar-se el sou en el cas dels directius i tallar o si més no aturar temporalment els contractes amb col·laboradors externs. En el cas de l’àrea de tecnologia i innovació, per exemple, això ha deixat el departament amb aproximadament un 35% de persones menys. Una mica més endavant, a totes aquestes mesures s’hi van sumar els Ertos i la concessió de crèdits.

Una de les gran incògnites ara és si l’estratègia preventiva serà prou ferma com perquè la tornada a la normalitat no passi per acomiadar treballadors de forma permanent. D’entrada no és una de les companyies que preocupi especialment als sindicats del sector. “Tenien caixa -resumeix una portaveu d’un d’ells-, i els Ertos compensen”.

L’aerolínia (propietat del grup IAG) va tancar 2019 amb 240 milions d’euros de beneficis operatius. La xifra era, després de revisar els resultats del 2018, un 9% més baixa que la de l’any anterior, el que es va atribuir a la “desacceleració” de la demanda. Ara bé, era el primer retrocés després d’uns anys de beneficis rècord. El 2017, per exemple, va més que duplicar els guanys també operatius del 2016 (va passar de gairebé 60 milions d’euros a més de 180 milions) i el 2018, va millorar la xifra encara una mica més fins arribar als 200 milions d’euros.

Així, no és d’estranyar que aquest sigui el missatge que la companyia ha transmès als seus associats i treballadors: que s’enfronta a la situació amb prou múscul com per respondre i no passar un tràngol tan dolent com es preveu. Això si, ho fa amb la companyia matriu (IAG) perdent 1.860 milions d’euros el primer trimestre del 2020 i havent obtingut un crèdit per valor de 260 milions d’euros.

Tasques reorientades

Aquesta mateixa setmana, de fet, Vueling ha anunciat que a finals de juny començarà a fer volar els seus avions. La idea és passar juliol amb unes 180 rutes actives tant nacionals com internacionals duent a terme uns 2.000 vols setmanals. Prendre aquesta decisió també és fruit d’un altre canvi derivat de la pandèmia: el departament de tecnologia, dades i innovació de l’empresa s’ha reorganitzat per treballar en projectes vinculats amb la situació actual i el futur a curt termini.

Aquest departament funcionava amb uns 20 empleats propis i tot un equip format mitjançant col·laboracions amb proveïdors locals bé que s’integressin amb l’equip de Vueling durant un període llarg de temps, bé amb col·laboracions puntuals i específiques. En total, disposaven d’unes 400 persones. “Mantenim més de la meitat de l’equip”, concreta Javier Álvarez, director d’IT de Vueling, però “hem parat aquest segon model, el dels projectes clau en ma”. L’objectiu, indica, és preservar al màxim el model de col·laboració en què els treballadors estan més ficats dins l’equip.

L’exemple de la Xina

Sigui com sigui, els que han seguit treballant per la companyia s’han hagut d’oblidar dels objectius i projectes inicialment establerts a principi d’aquest 2020. Segons explica Álvarez, una part de l’equip s’ha dedicat a desenvolupar les eines necessàries perquè els clients poguessin gestionar de forma autònoma les cancel·lacions, la tramitació d’abonaments per viatjar més endavant o l’aplaçament dels vols. “Els equips que treballaven en el manteniment de l’operativa o en qüestions comercials els hem reorganitzat per orientar-se a això”, resumeix el director d’IT.

Per altra banda, els treballadors dedicats a les dades han creat una eina que recopila les tendències detectades en mercats que estan una mica més avançats que Espanya (en termes de reducció de casos de covid-19) per anticipar el que passarà aquí. Un dels referents ha estat la Xina i una de les conclusions, confessa Álvarez, que “el tràfic domèstic tindrà una recuperació bastant més propera que l’internacional pel que fa a confiança del client”.

A més de tot això, l’equip d’innovació fa recerca sobre eines que puguin ser útils en un futur relativament proper. Les grans estrelles: càmeres que detectin temperatura en grups de gent en moviment, tecnologies que mesurin la distància entre persones en una cua o un sensor que detecti a l’aire si hi ha un determinat virus o no.