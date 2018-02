Vueling qüestiona el pla director de Foment per a l’aeroport del Prat

“I si la gent no vol fer una hora [addicional entre Barcelona i Girona]?”. Amb aquesta pregunta, el president i conseller delegat de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, ha qüestionat aquest matí en una conferència oferta a Esade el pla director presentat pel ministeri de Foment que planteja que l’aeroport de Girona es converteixi en un apèndix del de Barcelona (conformant un sistema aeroportuari) per evitar el col·lapse del Prat. Sánchez-Prieto ha assenyalat el problema, però també la possibilitat que aquests clients poguessin acceptar volar des de Girona sempre que això anés acompanyat de preus més econòmics.

Per tot això, el màxim responsable de Vueling, una de les quatre aerolínies que integren el grup IAG, ha demanat un “debat”, ja que, tot i que el Prat encara no ha superat la capacitat de passatgers màxima, les estadístiques han demostrat que en determinades èpoques de l’any la infraestructura no pot acollir més passatge. A més, Sánchez-Prieto ha assenyalat que la nova terminal satèl·lit que es projecta al Prat resoldrà el problema de la gestió dels passatgers en terra, però que no resoldrà un altre obstacle: el coll d’ampolla que pateixen els avions. Tot i que disposa de tres pistes, l’aeroport barceloní està encotillat pels problemes del soroll, que forcen a posar en marxa una configuració d’enlairaments que és un llast per a l’optimització de l’operativa.

Respecte a la possibilitat que Girona s’acabi convertint en la quarta pista del Prat, l’executiu ha considerat que Vueling, per la seva condició de líder, és “la menys indicada” per operar des de Girona, on ubicaria aquelles aerolínies que “tenen una mida més petita”. Tot i els peròs que ha posat sobre la taula al projecte del ministeri de Foment, Sánchez-Prieto ha assenyalat que s’ha de reconèixer que almenys s’ha obert el “debat”.

En una conferència amb no poca càrrega irònica, el conseller delegat de Vueling ha deixat anar que les restriccions d’enlairaments que pateix Barcelona “no passen a cap altre lloc del món”, en referència a l’obligació que tenen els avions de, tan bon punt agafen altura, virar cap al mar perquè l’estrèpit dels motors no afecti la zona de Castelldefels i Gavà Mar. En la seva intervenció ha fet broma quan ha assenyalat que els avions que volen a Heathrow passen fins i tot per Windsor, on té la residència la reina d’Anglaterra. “I quan van fer Heathrow segur que la reina ja vivia allà”, ha bromejat.

Preguntat sobre el fet que l’aeroport del Prat depengui d’un model aeroportuari centralitzat com el d’Aena, el president de Vueling ha destacat que aquest aeroport, el segon en nombre de viatgers de la xarxa espanyola, és “la primera joia de la corona” gràcies a la seva rendibilitat. “Aena té un interès genuí en l’aeroport de Barcelona”, ha dit, per després destacar que actualment més de la meitat de l’accionariat d’Aena és privat, després de la seva sortida a borsa.