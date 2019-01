Vueling lidera les reclamacions contra aerolínies a l'Agència Catalana de Consum

Vueling és l'aerolínia que opera a Catalunya que genera més reclamacions dels viatgers i també la que ha rebut més sancions per part de l'Agència Catalana de Consum (ACC), segons les dades que ha explicat aquest dimarts la directora de l'ACC, Beth Abad.

Els últims tres anys l'ACC ha imposat a una dotzena d'aerolínies multes per un valor total de 533.040 euros. La que suma sancions més elevades és Vueling, amb un total de 307.740 euros, seguida de la irlandesa Ryanair, amb 46.000 euros; la nord-americana American Airlines, amb 37.600 euros; i EasyJet, amb 37.200 euros. La resta de companyies que han estat multades, amb quantitats menors, són Air Europa, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines, Lufthansa, Monarch Airlines, Turkish Airlines i Wizz Air Hungary.

Segons l'ACC, els motius principals de les sancions van ser l'existència de clàusules i pràctiques abusives, l'incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors, la negativa o resistència a subministrar dades i altres infraccions relatives a la documentació i la informació adreçada als consumidors.

Els anys 2016, 2017 i 2018 es van presentar fins a 3.817 reclamacions contra companyies aèries a l'ACC. Vueling és la companyia que n'acumula més en els tres anys, i va ocupar el primer lloc el 2016 (663) i el 2018 (729), però no el 2017 (187), quan la va superar Ryanair.

Del total de quasi 4.000 reclamacions presentades a l'ACC, 1.304 es van resoldre per la via de la mediació i 993 es van arxivar per la no acceptació per part de les companyies aèries. Un total de 634 reclamacions es van traslladar a un organisme extern, mentre que 549 es van arxivar definitivament, 47 no es van admetre a tràmit i 290 estan en tramitació actualment.

La directora de l'ACC, Elisabeth Abad, ha destacat aquest dimarts a Girona el nombre de reclamacions que s'han resolt per la via de la mediació, una fórmula que permet evitar anar als jutjats. En aquest sentit, ha indicat que és objectiu de l'ACC "aconseguir que totes les companyies s'adhereixin a l'arbitratge".

A banda de les sancions, des del 2015 les reclamacions també generen per a les companyies una taxa que han de pagar si superen el centenar. L'objectiu d'aquesta taxa és que les empreses que presten serveis essencials, com aigua, llum, gas, telefonia, internet, transports, serveis financers i assegurances, resolguin amb més rapidesa les reclamacions mitjançant els seus serveis propis serveis d'atenció al client. En el cas del transport aeri, Vueling i Ryanair acumulen un import per aquesta taxa de 41.080 euros.