Vueling també vendrà paquets vacacionals amb Expedia

La primera aerolínia del Prat ja no ven només bitllets d’avió. Vueling va presentar aquest divendres als seus clients l’opció de contractar paquets vacacionals. La companyia ha llançat Vueling Holidays, una aliança amb l’agència de viatges online Expedia, per sumar a la seva oferta de vols les reserves d’hotels i cotxes de lloguer. D’aquesta manera, l’aerolínia s’afegeix a la tendència que van començar les altres grans del low cost, que en els últims anys han deixat de limitar el seu negoci al transport aeri.

Per arrencar Vueling Holidays, la companyia catalana ha posat en marxa una campanya de descomptes per a les reserves contractades abans del pròxim 29 d’agost. Tot i així, les promocions només s’apliquen als vols amb data entre l’octubre i el març de l’any vinent i exclouen els punts àlgids de la temporada d’hivern, com ara les vacances de Nadal.

Ryanair és una de les aerolínies de baix cost que també han incorporat al seu negoci els paquets vacacionals. La irlandesa va estrenar a Espanya l’abril de l’any passat Ryanair Holidays, un acord amb els operadors turístics HLX Touristik i W2M (World2Meet), per convertir-se en “l’Amazon dels viatges”-en paraules del seu director de màrqueting, Kenny Jacobs-. Amb aquesta aposta, la companyia pretenia obrir una nova via d’ingressos més enllà de la venda de vols, suplements i duty free. A més, l’aerolínia dirigida per Michael O’Leary sempre ha destacat per tenir una relació turbulenta amb els agregadors d’oferta turística, fet que explica que també vulgui posar un peu en el sector dels paquets vacacionals.

Precisament, una de les primeres low cost que va aterrar en aquest negoci és Easyjet. El maig passat la britànica ja va avisar que invertirà encara més en la divisió Easyjet Holidays per competir amb els operadors turístics tradicionals.

Més transport ‘low cost’

Malgrat que els marges del sector aeri són minsos i obliguen les companyies a obrir nous negocis, el trànsit de les aerolínies low cost continua creixent. Fins al juliol passat, més de 28 milions de passatgers van fer servir companyies de baix cost a Espanya, un 7% més que l’any anterior, segons les dades de Turespaña, un òrgan que depèn del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme espanyol.