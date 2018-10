Wallapop va perdre més de 115 M€ en només dos anys

Els resultats econòmics de Wallapop són un dels misteris més ben guardats de l’univers de les start-ups catalanes. L’aplicació de compravenda de segona mà presenta els seus comptes al Registre Mercantil a l’últim moment i fins ahir no estava disponible el balanç de fa dos anys. Segons el document al qual ha tingut accés l’ARA, Wallapop va perdre prop de 54 milions d’euros durant el 2016. Sumat a les pèrdues que ja havia arrossegat l’any anterior, de 62 milions, significa que la companyia catalana va acumular un resultat negatiu de més de 115 milions en tan sols dos anys.

Aquest augment de pèrdues es va produir tot i que Wallapop sí que va impulsar els seus ingressos el 2016. En aquell exercici, l’empresa va facturar 6,6 milions d’euros, un 37% més. La monetització ha sigut un dels grans obstacles amb què ha topat l’aplicació, que fins al setembre d’aquell any no va introduir una opció de pagament per donar més visibilitat als anuncis. Des d’aleshores, Wallapop ha aplicat altres vies d’ingressos, com ara una passarel·la de pagaments per rebre i enviar els objectes a través de Correus. També ha incorporat nous negocis, com la venda de cotxes de segona mà i d’habitatges a la plataforma.

Entre el 2015 i el 2016, una de les partides que va contribuir més als números vermells de Wallapop va ser la despesa en personal. Fa dos anys la companyia va passar a tenir un total de 80 empleats, 77 dels quals eren fixos. És per això que el cost salarial de Wallapop es va multiplicar gairebé per nou, fins a 18,3 milions d’euros.

Cal tenir en compte que els resultats presentats al Registre Mercantil corresponen al balanç individual i, per tant, el consolidat (amb les altres societats de l’empresa) podria modificar aquestes xifres. Si Wallapop pot assumir aquestes pèrdues és perquè l’empresa ha rebut injeccions de diners del capital risc per impulsar el seu creixement fins que generi beneficis. L’última ronda de finançament de l’empresa que es va fer pública va ser el 2015 amb l’entrada de prop de 37 milions.

Canvis a la cúpula

Precisament, el 2016 també va ser l’any en què el fundador de la companyia, Miguel Vicente, va deixar la presidència de Wallapop, càrrec que ocupava en representació del venture builder Antai. Aquest és el mateix procés que l’emprenedor va fer amb la seva anterior companyia, LetsBonus, que va comprar l’americana Living Social.

El setembre passat l’empresa va sumar nous canvis a la cúpula, perquè el fins ara conseller delegat i cofundador de l’aplicació, Agustín Gómez, va ser substituït en el càrrec per l’exdirectiu d’eBay a Alemanya Rob Cassedy.