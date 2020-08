Waynabox suspèn la venda dels seus viatges sorpresa per Europa pel coronavirus

Waynabox, la plataforma nascuda a Barcelona que ven paquets de viatges sorpresa, ha decidit suspendre l'oferta de trajectes per Europa a causa de la incertesa provocada per la pandèmia del coronavirus i les restriccions turístiques canviants que imposen els països de la Unió Europea.

"Des de la segona quinzena de juliol hem detectat una tendència erràtica en la qual les diferents destinacions imposen restriccions als viatgers espanyols amb un termini molt curt de preavís", indica la companyia en el seu comunicat, que recorda que aquestes restriccions canviants van des de l'exigència de proves PCR negatives fins a la quarantena obligatòria, passant per la prohibició de l'entrada al país als viatgers procedents d'Espanya.

La companyia ha indicat en un comunicat aquest dimecres que ara se centraran en la venda de nous viatges per carretera per l'Estat. En aquesta modalitat, el viatger pot reservar un itinerari sorpresa pel territori espanyol, que podrà fer en el seu propi cotxe, en un cotxe de lloguer o en una camper. Així, el client podrà reservar un d'aquests viatges per a ell mateix o fins i tot per regalar.

Cancel·lació de reserves

La plataforma ha informat que els clients que encara tinguin viatges programats per Europa podran demanar-ne, si ho volen, la cancel·lació, amb l'opció de poder fer-lo d'aquí un temps o substituir-lo per un viatge sorpresa per carretera.

"Creiem que potenciar els viatges nacionals és la millor manera de cuidar el turisme sense fer disminuir la confiança dels viatgers i poder tornar a viatjar per Europa en un futur", ha indicat la companyia en el seu comunicat.

Waynabox va néixer com una start-up de la mà de Pau Sendra, Ferran Blanché i Dani Jiménez quan van voler posar en marxa una espècie d'Interrail per l'aire. La companyia ven paquets de viatge i hotel sense que el client sàpiga on anirà fins 48 hores abans, tot i que ara la pandèmia ha obligat a canviar els vols per Europa per trajectes per carretera a Espanya. Des dels deus inicis, fa més de cinc anys, la companyia assegura que ha venut 210.603 nits d'hotel i que els seus clients han fet 45,8 milions de quilòmetres.