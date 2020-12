La plataforma social Worldcoo recapta 2,5 milions d'euros i duplica les contribucions en un any

La plataforma social catalana Worldcoo ha recaptat més de 2,5 milions d'euros en prop de 10 milions de contribucions mitjançant petites aportacions al final de compres online o l'arrodoniment del tiquet a les caixes dels supermercats i altres tipus de comerços físics. La xifra s'ha duplicat durant l'any de la pandèmia respecte als 5 milions de donacions aconseguides el 2019. La plataforma ha arribat, a través dels diferents canals amb què treballa, a una mitjana de 97.453 donacions diàries. Segons explica l'empresa a l'ARA, les contribucions dels clients a les ONG que hi col·laboren ja suposen més d'una operació per segon, després del creixement que han experimentat aquest any.

El sistema està disponible en més de 4.500 establiments de cadenes com el grup Bon Preu, una de les primeres que va adoptar la solució i que ja ha recaptat més d'1,3 milions d'euros per a campanyes socials. A la companyia catalana de distribució s'hi han sumat Correus, les botigues de decoració Muymucho, els supermercats Eroski, Caprabo i Condis o els restaurants Viena.

Precisament, des de l'empresa s'enorgulleixen que molts dels projectes que han rebut aquests recursos al llarg del 2020 estan encapçalats per entitats que treballen per desenvolupar nous medicaments per frenar la pandèmia del covid-19, com ara IrsiCaixa, la Fundació Clínic per la Investigació Biomèdica i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. A més, les companyies que fan servir la plataforma també han contribuït a iniciatives per pal·liar els efectes econòmics d'aquesta crisi com Save the Children, Aldeas Infantiles SOS i Creu Roja.

Salt a altres països

Creada el 2012 per Sergi Figueres i Aureli Bou (dos amics de la infància) com a plataforma de micromecenatge, l'objectiu a curt termini de Worldcoo és replicar aquest model de finançament per a campanyes socials en altres països. De cara al 2021 la companyia vol fer el salt a Itàlia, però també estudia implantar-se a Portugal i, fins i tot, exportar el seu canal de donacions a l'Equador.

Aquest any Worldcoo haurà facturat prop de 300.000 euros, que li permeten mantenir la plantilla de catorze treballadors. A més, l'impacte de la pandèmia també ha sigut menys notable en la seva operativa perquè l'empresa havia tancat una ronda de finançament de mig milió d'euros a finals del 2019.