La Xina compra 300 avions a Airbus

Les relacions comercials entre la Xina i els Estats Units segueixen lluny de solucionar-se, i l’últim pas que ha fet el país presidit per Xi Jinping atiarà encara més aquesta guerra. El consorci aeronàutic estatal xinès CASC ha encarregat 300 avions al fabricant europeu Airbus, principal competidor de la nord-americana Boeing, que viu una profunda crisi arran dels dos accidents mortals que ha protagonitzat en els últims sis mesos els models 737 Max 8 i 9, que han desencadenat que la majoria de països hagin decidit de forma preventiva deixar aquest model a terra fins que s’aclareixin els accidents.

L’encàrrec s’ha fet durant la visita d’estat que està fent el president xinès a França. Segons ha informat en un comunicat el consorci aeronàutic europeu, en el qual també participen França i Espanya, s’ha fet una comanda de 290 aparells del model A320, que té una capacitat i autonomia mitjana, i una desena d’A350, que es fa servir per a llargues distàncies. Tot i que en el comunicat Airbus no donava a conèixer la suma de l’operació, per preu de catàleg la comanda supera els 32.000 milions de dòlars (més de 28.000 milions d’euros).

Durant la visita de Xi a França, on va mantenir una trobada amb el seu homòleg, Emmanuel Macron, el president xinès va destacar la “importància” de la relació bilateral entre els dos països. El contracte va ser rubricat a París pel president de la divisió d’avions comercials d’Airbus, Guillaume Faury, pròxim conseller delegat del grup, i pel de CASC, Jea Baojun, en presència de Xi i de Macron. Macron va indicar que l’acord suposa “un avanç important i una excel·lent mostra de la força dels intercanvis” amb la Xina.

El president francès, que ja va rebre el seu homòleg xinès diumenge a Niça, mantindrà avui una nova trobada a la capital francesa al costat del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la cancellera alemanya, Angela Merkel. Durant la visita de Xi també s’han assolit altres acords en els sectors de l’electricitat, la construcció i l’exploració espacial. Airbus té moltes expectatives posades en la Xina, on calcula que en els pròxims 20 anys es necessitaran 7.400 avions nous, la qual cosa representa el 19% del total de la demanda mundial, que es calcula en 37.400 aparells en aquest període. En l’actualitat, les companyies xineses operen amb 1.730 avions d’Airbus.