La Xina creix al ritme més lent des del 1990

L'economia xinesa va créixer un 6,1% el 2019, la taxa més baixa en 29 anys. La dada confirma la desacceleració que ha estat notant l'economia xinesa, però al capdavall tampoc és un indicador desastrós tenint en compte que l'any passat va estar marcat per la guerra comercial amb els Estats Units i la seva pujada d'aranzels, que ha castigat les exportacions del gegant asiàtic.

El govern xinès s'ha afanyat a destacar que, malgrat les pressions externes, el creixement es troba dins de les seves previsions, ja que preveia una expansió del PIB entre el 6% i el 6,5% per a l'any passat. Per tant, Pequín es manté dins del seu full de ruta per aconseguir el 2020 doblar el PIB respecte a deu anys enrere.

Tot i els dubtes sobre les estadístiques oficials que publica el gegant asiàtic, les xifres que ha presentat la Xina estan en concordança amb les que ha elaborat el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

Però el 6,1% posa en evidència que a la Xina cada cop li costa més créixer i que el país s'ha de preparar per als reptes d'una economia menys dinàmica. Segurament, en un futur pròxim el creixement del PIB baixarà de la barrera psicològica del 6%, taxa que fins ara les autoritats consideraven un mínim necessari per mantenir l'estabilitat social.

Les dades s'han donat a conèixer dos dies després de signar un acord inicial amb els Estats Units per posar fi a la guerra comercial, per la qual cosa s'espera que la pressió exterior se suavitzi. Però en l'àmbit intern, la Xina ha de fer front a importants desafiaments, com la feblesa del consum dels xinesos, el control de la desocupació i el sanejament del seu sector financer.

L'informe anual que va publicar divendres l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE) mostra que, en termes nominals, la riquesa total de la Xina va arribar als 13 bilions d'euros el 2019, un increment del 7,8% respecte a l'any anterior.

El quart trimestre el PIB va créixer un 6%, el mateix ritme que el tercer trimestre. En resum, l'exercici de 2019 s'ha tancat amb un creixement anual del 6,1%, enfront del 6,6% de 2018. I cal remuntar-se a l'any 1990 per trobar una expansió més feble. La crisi provocada per la repressió de Tiananmen el 1989 va reduir el creixement de l'any següent al 3,9%.

Ning Jizhe, director de l’ONE, va destacar durant la presentació de l'informe que el PIB xinès representa “el 16% del total mundial i el seu creixement contribueix en un 30% al global". També va assegurar que, per primera vegada a la història del país, el PIB per càpita ha superat els 10.000 dòlars.

Segons l'informe, les vendes minoristes van créixer un 8%, enfront del 9% de 2018. La producció industrial va augmentar per sobre de les previsions fins al 5,7%, però cinc dècimes menys que l'exercici anterior.

Malgrat aquesta desacceleració hi ha dades positives, com que el sector serveis representa el 53,9% del PIB, sis dècimes més que el 2018, enfront del 39% de la indústria i les manufactures.

Per a 2020 s'esperen mesures per reactivar l'economia que segurament inclouran més retallades d'impostos i ajudes als bancs per facilitar el crèdit a les empreses, però seran mesures allunyades dels plans d'estímul milionaris adoptats durant la crisi financera mundial del 2008.

Les previsions econòmiques per al 2020 es donaran a conèixer durant la sessió anual del parlament, prevista per al març.

Juntament amb les dades del PIB, ahir també es va donar a conèixer un altre gran problema estructural que afectarà la segona economia mundial: la caiguda de la natalitat. El 2019 la Xina va registrar 10,48 naixements per cada 1.000 habitants, la taxa de natalitat més baixa des que es va fundar la República Popular el 1949. En el futur la falta de força de treball jove i l'augment de la població de la tercera edat castigaran l'economia del gegant asiàtic.