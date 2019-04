La Xina creix per sobre de les previsions el primer trimestre de l'any

L'economia xinesa va créixer un 6,4% el primer trimestre del 2019, una xifra una dècima superior a l'esperada per la majoria d'analistes. El producte interior brut (PIB) del gegant asiàtic es va mantenir sense canvis respecte a l'últim trimestre de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per l'oficina nacional d'estadístiques de la Xina.

A més, l'oficina estadística va fer públic que les vendes del comerç minorista van augmentar un 8,3% interanual el primer trimestre de l'any, mentre que la producció industrial ho va fer un 6,5%. En concret, després de dos mesos inicials amb creixements moderats, al mes de març la producció industrial es va disparar fins al 8,5%, tot i que totes les prediccions dels analistes apuntaven a un 6%.

Consultat per Efe, el consultor Julian Evans-Pritchard, de la firma Capital Economics, va considerar que l'economia xinesa s'ha pogut estabilitzar gràcies a aquest increment, tot i que va matisar que es deu a una pujada de la despesa en infraestructures que "no amaga la baixada de la inversió manufacturera" i la menor utilització de la capacitat industrial de l'últim trimestre.

El sector serveis va ser el que més va avançar en el primer quart del 2019, amb un increment del 7%, sis dècimes més que en el mateix període de l'any anterior. El sector secundari va créixer un 6,1%, i el primari, un 2,7%. En aquest sentit, el creixement del consum va tenir una contribució del 65,1% en el creixement total del PIB.

A principis de març el govern xinès va anunciar un pla d'inversions en infraestructures i altres mesures d'estímuls fiscals per mantenir el creixement entre el 6% i el 6,5%, rebaixar les barreres de finançament i mantenir la liquiditat en l'economia. L'executiu va optar per aquestes mesures davant la creixent incertesa –causada sobretot per les guerres comercials entre Pequín i Washington– i la desacceleració de l'economia mundial.