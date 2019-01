La Xina intenta reactivar l’economia i dona permís als bancs per gastar 200.000 M€

Amb l’economia xinesa començant el nou any amb un to decididament pessimista, els líders del país estan injectant sumes multimilionàries de diners al seu sector financer per intentar facilitar la concessió de crèdit a ciutadans i empreses.

El Banc Popular de la Xina, el banc central, va anunciar ahir que retallarà en un punt percentual la quantitat de diners que els bancs han de mantenir com a reserves. Això bàsicament alliberarà 1,5 bilions de renminbis (la moneda local), equivalents a uns 200.000 milions d’euros, per a una economia que està registrant cada cop menys producció manufacturera i confiança dels consumidors mentre trampeja la guerra comercial que li han declarat els Estats Units.

La decisió, que s’aplicarà en dues fases (primer el 15 de gener i, després, el 25) no és inusual per al banc central de la Xina, però arriba en plena incertesa per saber com gestionarà Pequín un creixement més lent. Aquesta frenada ha contribuït als tremolors que els mercats mundials han experimentat en els últims dies. Dimecres Apple va anunciar una retallada en les vendes previstes per a l’últim trimestre de l’any passat i va citar les decebedores vendes d’iPhones a la Xina, país que abans era un dels seus mercats més dinàmics.

Els dirigents xinesos ja van comprometre’s el mes passat a incrementar el seu suport a l’economia, i ara estan trobant-se amb noves urgències, explica Mark Williams, economista en cap per a l’Àsia de Capital Economics, una empresa d’investigació de mercats. Les vendes al detall i de cotxes estan baixant, i les dades industrials més recents mostren que l’activitat de les fàbriques del país va baixar al desembre. Tot i que les dades publicades ahir van mostrar una millora del sector serveis, el panorama complet és ara més preocupant del que ho era fa uns dies.

“El to sistemàticament a la baixa de les dades que s’han anat publicant només subratllarà els obstacles que s’està trobant l’economia xinesa”, opina Williams.

Aquest mes la Xina publicarà les dades de creixement econòmic de l’últim trimestre de l’any passat. Tot i que la principal xifra que es publica, el creixement del PIB, és àmpliament considerada com a poc fiable, el tercer trimestre va caure fins al 6,5%, convertint-se així en l’augment més baix des de l’esclat de la crisi financera fa una dècada.

Acció coordinada

L’anunci fet ahir pel banc central forma part d’un esforç coordinat de les autoritats xineses. Una estona abans, Li Keqiang, el primer ministre del gegant asiàtic, va afirmar que el país actuaria per apuntalar l’economia a través de mesures que incloïen la retallada de les reserves de capital que han de tenir els bancs i, també, una possible reducció d’impostos.