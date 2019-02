La Xina demana a Espanya "mesures efectives" de protecció davant del bloqueig de comptes

El ministeri d'Exteriors de la Xina ha instat Espanya a adoptar "mesures efectives" per "protegir" els ciutadans xinesos davant del bloqueig dels seus comptes bancaris en les últimes setmanes.

Geng Shuang, el portaveu del ministeri, ha assegurat que "el govern xinès dona una gran importància a protegir els drets legítims dels seus ciutadans a l'estranger i espera una reacció de les autoritats espanyoles per garantir el drets dels xinesos residents a Espanya". En conseqüència, l'ambaixada xinesa ha traslladat la seva preocupació a l'executiu espanyol i s'ha proposat oferir "assistència" als ciutadans xinesos afectats.

Divendres passat prop d'un miler de ciutadans xinesos residents a Espanya es van manifestar davant la seu del BBVA a Madrid per protestar pel bloqueig dels seus comptes bancaris, una acció que van titllar de "racista" i "discriminatòria". Les protestes anaven dirigides a aquest banc en concret, però també s'han produït en altres entitats, com CaixaBank, Bankia, Santander i Sabadell.

El BBVA rebutja "de manera rotunda" les acusacions i assegura que el banc només va complir la seva normativa per a la prevenció del blanqueig de diners. Una normativa que, segons el portaveu de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), "imposa l'obligació als bancs d'extremar la vigilància i el control de qualsevol client per impedir que els bancs siguin utilitzats per blanquejar diners", segons asseguren fonts d'Europa Press.

Fonts financeres expliquen que la comunitat xinesa ha sigut la més afectada en aquest cas perquè no va atendre, en alguns casos per desconeixement, els requeriments dels bancs perquè actualitzessin la seva informació.