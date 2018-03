Ysios surt de Prexton, venuda per fins a 905 milions d'euros

La farmacèutica danesa Lundbeck ha pagat 100 milions d'euros, amb la possibilitat d'arribar als 905 milions, per la companyia biotecnològica Prexton Therapeutics, participada pel fons d'inversió català especialitzat en biotecnologia Ysios Capital. La companyia, que desenvolupa un fàrmac per al tractament del Parkinson, va protagonitzar dues rondes d'inversió per un import total de quasi 38 milions d'euros. Es tracta de la primera desinversió que fa Ysios del seu segon fons d'inversió i ho fa més d'un any abans del que estava previst.

"Els inversors actuals teníem el compromís de continuar finançant Prexton [amb seu a Holanda i base operativa a Suïssa] fins al final de la fase II de recerca, que s'acabava el 2019, però teníem ofertes i hem venut", explica Raúl Martín-Ruiz, d'Ysios Capital. Lundbeck assumeix així la investigació del fàrmac Foliglurax en pacients malalts de Parkinson i les posteriors fases d'investigació del nou fàrmac, que no té competidors en el mercat. Es calcula que el negoci en vendes d'aquest fàrmac es pot situar al voltant dels 3.000 milions d'euros i que podria afectar sis milions de persones.

La potencialitat del medicament és el que ha disparat el preu de venda de Prexton. Els 805 milions d'euros que es pagaran en un futur dependran de les pròximes fites de desenvolupament, regulatoris i comercials. La meitat del pagament d'aquests diners depèn de l'èxit comercial del producte.

Ysios formava part del capital de Lundbeck juntament amb l'equip directiu, M-Ventures, Sunstone Capital, Seroba i Forbion, tots ells amb un representant al consell d'administració. La companyia catalana, que va traslladar la seu a Sant Sebastià coincidint amb la crisi política del mes d'octubre, va evitar concretar quin percentatge del capital controlava de la companyia.

Prexton és la primera empresa en què Ysios va invertir amb el seu segon fons i es converteix en la primera companyia de la qual surt. Impulsat amb una suscripció de 126 milions d'euros, aquell fons ha servit per participar ja en una dotzena de companyies i es preveu que encara s'hi incorpori una altra societat.

El primer fons es va constituir amb 65 milions d'euros i es va invertir en 12 companyies, de les quals ja s'ha sortit de mitja dotzena. Ysios preveu llançar l'any vinent el seu tercer fons, en què preveu invertir més que els 126 milions d'euros del seu últim fons.