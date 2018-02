José Zaragoza (PSC): "Per què Puigdemont pot fugir a Brussel·les i les empreses no poden fugir de Puigdemont?"

Fa més de cinc mesos que el govern espanyol va aprovar un decret llei amb què facilitava els tràmits perquè les empreses traslladin la seva seu social dins el territori espanyol. Es va conèixer com el decret CaixaBank, perquè l'entitat catalana va prendre part en la seva gestació i es va aprovar just abans del seu canvi de seu a València. Aquest canvi normatiu va obrir l'aixeta de la fuga de seus, que va començar l'octubre passat i va ser secundada pel PSOE i Ciutadans en la seva convalidació al Congrés de Diputats. Aquest dimarts el PDECat ha presentat una proposició no de llei a la mateixa cambra baixa per instar el govern espanyol a derogar-lo i socialistes, PP i Ciutadans han continuat fent pinya.

El diputat del PDECat Ferran Bel ha defensat la proposta del seu grup recordant que aquest decret modificava la llei de societats de capital però que la motivació del ministre d'Economia, Luis de Guindos, era que "les empreses votessin amb els peus" i fomentar que les empreses marxessin ràpidament de Catalunya. Per la seva banda, el diputat d'ERC Gabriel Rufián ha recordat les pressions que el comitè de Seat va denunciar haver rebut per forçar l'automobilística a canviar de seu.

La proposta sí que ha tingut el suport del PNB, que no només ha secundat els arguments del PDECat, sinó que ha recordat que la modificació rebaixa els drets dels accionistes de les empreses perquè per canviar el domicili social d'una societat deixa de caldre el vistiplau de la junta d'accionistes, i és només necessari el del consell d'administració. La diputada del PNB Idoia Sagastizabal ha retret que aquest decret no responia a cap criteri jurídic o econòmic sinó polític.

Però PP, Ciutadans, PSOE i PSC hi han votat en contra i han continuat fent pinya per mantenir la vigència d'aquest decret. El diputat de Ciutadans Toni Roldán ha acusat els independentistes d'empobrir Catalunya i ha assegurat que empreses com Codorníu, que han sobreviscut a diverses guerres i conflictes durant segles a Catalunya, "no han sobreviscut al Procés".

En la mateixa línia ha anat José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés, que ha retret al PDECat que porti una proposta per "obligar les empreses a tornar a Catalunya" quan "haurien de venir amb una proposta de govern per a la Generalitat". El socialista ha anat en la mateixa línia que Ciutadans i s'ha preguntat: "Per què Puigdemont pot fugir a Brussel·les i les empreses no poden fugir de Puigdemont?".

I finalment ha estat el torn del PP, a través del seu diputat Jordi Roca Mas, que com el PSC ha assegurat que les empreses "fugen" dels independentistes i de la "república totalitària" que van intentar imposar a l'octubre.