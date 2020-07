Acord entre Abertis i els sindicats per reduir l'ERO a Catalunya a 120 treballadors

Abertis, propietat de Florentino Pérez, ha arribat a un acord amb els sindicats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que la concessionària va presentar el juny. Segons ha pogut saber l'ARA, finalment s'acomiadaran 120 treballadors, 40 menys dels inicialment havia previst la companyia quan va anunciar al comitè d'empresa aquest nou expedient. Dels 120 acomiadats, que treballen tots a Catalunya per les filials d’Acesa, Invicat i Aucat, un centenar seran de peatges i els altres 20 dels serveis centrals.

L'acord farà que els sindicats desconvoquin aquest mateix dijous la vaga que tenien previst començar aquest aquest cap de setmana i continuar-la els tres primers caps de setmana d'agost, de divendres a diumenge.

La concessionària i els sindicats han mantingut aquest dimecres la tercera reunió amb la mediació del departament de Treball on també han acordar les condicions dels acomiadaments que seran les mateixes del darrer ERO presentat al març. Així doncs els que treballaven per la companyia abans del febrer del 2012 rebran la indemnització màxima de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats mentre que els que es van incorporar posteriorment rebran 33 dies amb un màxim de 24 mensualitats.

A més, els afectats percebran 3.000 euros bruts per al personal que pugui acreditar que ha estat treballant de manera ininterrompuda per un període entre cinc i deu anys i si és superior a una dècada la quantitat pujarà als 6.000 euros bruts. En aquest cas, però, en quedaran exclosos els qui tinguin dret a una indemnització igual o superior als 110.000 euros per extinció de contracte.

Aquest és el segon ERO que presenta la companyia de Florentino Pérez en els últims quatre mesos. En el del març es van acomiadar 141 treballadors. Paradoxalment, l’ERO arriba dos mesos després que la junta d’accionistes d’Abertis aprovés un dividend de 875 milions d’euros, el tercer més alt de la seva història, tal com va avançar l’ARA i després que el govern espanyol hagi decidit prorrogar les concessions d'autopistes a causa del covid.

L’estiu del 2021 s’acaba la concessió que gestiona Abertis a través de les filials d’Acesa i Invicat de quatre autopistes a Catalunya: el tram nord de l’AP-7 de Tarragona a la Jonquera, l’AP-2 de la barrera del Mediterrani a Saragossa, la C-32 entre Montgat i Palafolls, i la C-33 de Barcelona a Granollers.