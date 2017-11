Les acadèmies Kids&Us guanyen 4,4 milions, un 15% més

Les acadèmies d’idiomes Kids&Us English continuen amb la seva progressió a l’alça. La companyia amb seu a Manresa va tancar el 2016 amb uns ingressos de 18,04 milions d’euros, un 15% més respecte a l’any anterior, i uns beneficis que superen els 4,43 milions, amb un 15,5% d’augment. Una millora, en el cas dels ingressos, més moderada que l’exercici anterior, quan van créixer un 30%, però que es correspon a l’increment de centres i a l’augment del nombre d’alumnes.

Si els ingressos van créixer un 15%, el nombre de centres ho va fer un 17%. La companyia ja té 376 acadèmies, davant de les 321 que tenia un any abans, i el nombre d’alumnes ja supera els 115.000, mentre que fa un any eren poc més de 90.000. Actualment, Kids&Us compta amb 57 centres a l’estranger, ubicats a França, Itàlia, Bèlgica, Mèxic, la República Txeca, el Marroc i Andorra, i el negoci internacional aporta un 9% del total de la facturació, segons van explicar fonts de l’empresa, que van indicar que s’està desenvolupant un pla per arribar a nous mercats amb un alt potencial de creixement.

La companyia, que dirigeix el manresà Quim Serracanta, va néixer l’any 2003 per desenvolupar el sistema d’ensenyament d’idiomes a nens creat per la fundadora, Natàlia Perarnau. Es tracta d’un sistema que basa l’aprenentatge en els mateixos passos amb què s’aprèn la llengua materna: escoltar, entendre, parlar, llegir i escriure, per aquest ordre.

Un model de franquícies

La companyia ha basat el seu creixement els últims anys en el desenvolupament d’aquest mètode natural d’aprenentatge a través d’un model de franquícies. Unes franquícies que de vegades estan participades per la matriu i en altres casos no, però que sempre apliquen la seva metodologia d’ensenyament.

Segons fonts de la companyia, les dades demostren l’èxit de la metodologia i de l’expansió amb franquícies. D’una banda, el mètode porta a un alt grau de fidelització, d’un 88%, dels alumnes. De l’altra, l’èxit del model de negoci a través de les franquícies es posa de manifest amb el fet que un 36% dels franquiciats són propietaris de més d’un centre d’aquesta marca.