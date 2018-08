Primer acostament de Ryanair per signar un conveni col·lectiu amb els pilots espanyols

Primers passos per aconseguir un conveni col·lectiu per als pilots de Ryanair a Espanya. L'aerolínia 'low cost' ha enviat una carta a la secció del Sindicat Espanyol de Pilots (Sepla) en què ofereix asseure's a negociar a partir de dilluns que ve per acordar un conveni col·lectiu per a la plantilla. Aquest acord pot implicar que la companyia accepti una de les línies vermelles de la seva negociació amb els pilots: aplicar finalment la legislació laboral espanyola als seus contractes.

Amb aquesta carta, l'empresa obre la porta a negociar el conveni col·lectiu, però no parla de compromisos concrets, segons han confirmat fonts del Sepla a Europa Press. El sindicat ha avançat que respondrà a Ryanair demà.

L'acostament entre Ryanair i els pilots espanyols arriba després que la companyia aprovés el primer conveni col·lectiu de la seva història amb els seus homòlegs a Itàlia, el seu segon mercat més important després d'Espanya. Aleshores l'empresa ja va explicar que esperava arribar a acords similars amb les seves altres bases, després de les mobilitzacions arreu d'Europa que ha organitzat la plantilla aquest estiu.

El Sepla representa 500 dels 700 pilots de Ryanair a Espanya i recorda que l'aerolínia de baix cost "ja ha convidat a negociar amb promeses d'aquest tipus en altres ocasions", que finalment no van tenir resultats. Per això estudiarà amb cautela la proposta de la companyia. A finals de juliol, el sindicat va interposar una demanada contra Ryanair per reclamar per la via judicial que els contractes es facin sota la legislació laboral espanyola i no la irlandesa.

De fet, la justícia europea ja ha donat la raó als pilots en aquest punt, que és la principal línia vermella en les negociacions. L'any passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar que l’empresa no podia regir la seva relació laboral amb un TCP belga sota la legislació irlandesa, molt més laxa en matèria dels drets dels treballadors.