Uns actius ara italians que van anar i tornar del sector públic

Un segle després, moltes de les principals infraestructures que va construir l’empresa coneguda com la Canadenca continuen en peu. Tot i que no funcionen, al Paral·lel s’alcen encara les tres xemeneies de la tèrmica de carbó on es produïa electricitat. Però, sobretot, a la província de Lleida hi queden, funcionant com llavors, les grans obres que va fer l’empresa, com els embassaments de Camarasa, Sant Antoni i Terradets o el canal de Serós.

Què va passar amb la Cadanenca després de la vaga? Doncs va seguir funcionant, produint electricitat al Pirineu i controlant també els tramvies de Barcelona i el tren de Sarrià. Però la fi de la Canadenca com a empresa s’ha vinculat sempre al franquisme i a les relacions que tenia el cap del règim amb el financer Joan March. El cert és que Espanya, després de la Guerra Civil i amb la Segona Guerra Mundial en marxa, va restringir al màxim l’expatriació de diners per la seva pretesa neutralitat. La Canadenca no podia enviar dividends als seus socis estrangers -la majoria- ni treure diners d’Espanya per pagar els interessos del deute que havia emès per finançar les grans obres que havia dut a terme.

La companyia, amb seu a Toronto, havia nascut el 1911 amb capital canadenc. Però després de la guerra la majoria del capital va anar a parar a mans belgues, un fet cabdal per a la seva fi. El 1948 uns creditors van presentar una demanda als jutjats de Reus que va acabar amb la declaració de fallida el 1951. I un any després els actius eren adjudicats en subhasta a Fecsa, companyia controlada per Joan March. Tot i això, no va ser fins al 1970 que un arbitratge internacional va desestimar la demanda de Bèlgica perquè l’empresa era del Canadà.

L’aposta nuclear va passar factura a Fecsa i el 1991 l’empresa va ser rescatada per Endesa (llavors empresa pública), que va acabar controlant les dues grans elèctriques catalanes -Fecsa, d’origen privat, i Enher, d’origen públic-. Finalment l’empresa va ser totalment engolida per Endesa. De privada va passar a pública, per tornar a l’àmbit privat quan Endesa va ser privatitzada a finals dels 90, sota el govern de José María Aznar, i va acabar en mans de la italiana Enel després de l’opa fallida de Gas Natural (ara Naturgy).