L'activitat a les xarxes socials, una altra barrera a l'hora de trobar feina

Els continguts que es comparteixen a les xarxes socials poden arribar a costar el lloc de feina. Fins i tot, en alguns casos, també poden ser una barrera a l'hora de trobar-ne. Així ho alerta l'últim informe d'InfoJobs-Esade, que, després d'haver enquestat més de 1.000 empreses i 3.000 candidats, recull que el 22% de les organitzacions han descartat algun dels aspirants preseleccionats a causa de l'activitat enregistrada als seus perfils socials.



I és que cada cop són més les empreses que introdueixen les xarxes socials com a mecanisme per reclutar treballadors. Per aquest motiu és tan important cuidar la imatge digital. De fet, i d'acord amb l'estudi fet per la plataforma laboral, més de la meitat de les companyies espanyoles confirmen que han consultat els perfils socials dels candidats abans de prendre la decisió de contractar-los.

Una xifra, però, que ha descendit notablement en comparació amb l'anàlisi que l'entitat de recursos humans Adecco va publicar l'any 2016 i que evidenciava que gairebé nou de cada deu empreses, el 86%, consultaven els comptes socials personals a l'hora de sumar un nou empleat a la seva flota.



Facebook, la plataforma preferida per les organitzacions

Tot i les polèmiques recents que han acompanyat la multinacional tecnològica amb seu a Califòrnia, les organitzacions espanyoles continuen preferint Facebook a l'hora d'analitzar els perfils digitals dels seus aspirants. Concretament, un 87% de les empreses que diuen que consulten les xarxes socials com a font d'informació ho fan a través de la companyia de Mark Zuckerberg. En segona posició se situa la plataforma LinkedIn, amb un 69% de l'ús entre el personal de recursos humans, i Twitter, en tercer lloc, amb un 41%.

Curiosament, la utilització d'Instagram –la xarxa social especialitzada i propietat de Facebook des del 2012– augmenta notablement entre les entitats amb menys de 10 treballadors. Un 42% d'aquestes empreses utilitzen l'apli mòbil per obtenir informació de cara a una possible contractació.

És precisament davant d'aquesta situació que els experts d'InfoJobs recomanen als usuaris "regular l'activitat dels perfils digitals", ja que qualsevol contingut pot ser "susceptible de ser avaluat per un regulador". En aquest sentit, es tractaria de fer un ús estratègic de les xarxes socials, considerant-se a un mateix una "marca professional" per aconseguir més èxit.



Les empreses, també sota la lupa dels candidats

No obstant això, no només les empreses utilitzen les plataformes digitals a l'hora d'informar-se dels seus treballadors. La tècnica també funciona a la inversa. Així, segons mostra l'últim estudi d'InfoJobs, el 81% dels espanyols s'informen de la reputació de l'empresa abans d'apuntar-se a les seves ofertes laborals o anar a una entrevista. És més, set de cada deu persones que buscaven feina van desestimar la proposta per la "mala reputació" de l'entitat.



Consultats sobre les fonts d'informació, el 59,5% dels aspirants expliquen que han visitat la web de l'organització per extreure'n referències. A banda, el 54% pregunten directament a treballadors o exempleats que coneguin i un altre 53% acostumen a buscar valoracions externes a través d'internet.