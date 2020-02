Totón Comella abandona de nou TCN

Fa just un any l'empresa tèxtil Nath, amb fàbrica a Amposta, rescatava del tancament definitiu la companyia de roba femenina TCN, que es trobava en concurs de creditors. El rescat venia acompanyat de la repesca dels seus dos fundadors, la dissenyadora Totón Comella i l'empresari i exparella Josep Maria Donat, que passaven a ocupar els càrrecs de directora creativa i director general, respectivament. Els dos havien abandonat TCN el 2017 després de vendre les accions que els quedaven al fons barceloní Endurance Equity Partners, però Nath va decidir tornar-los a convertir en la cara visible de la companyia amb l'objectiu de reflotar-la.

Segons ha pogut saber l'ARA, Comella i Donat han decidit just un any després abandonar la companyia per desavinences amb els nous propietaris, un adeu definitiu que s'ha produït fa unes setmanes però que es preveu donar a conèixer aquest dimecres. Amb la seva marxa Comella i Donat també deixaran de ser socis minoritaris de la companyia, unes accions que havien adquirit en aquesta nova etapa.

Donat s'ha limitat a dir en declaracions a l'ARA que marxen perquè ja han fet les tres col·leccions que se'ls havia encarregat. Es tracta de les dues d'aquest any (hivern i estiu) i la de l'hivern del 2021. "S'ha acabat la nostra tasca que era ajudar els nous compradors a reflotar el projecte", ha insistit sense voler donar més detalls.

L'empresari ha assegurat que, amb 62 anys, no té previst a curt termini començar cap nou projecte. Aquest diari ha contactat amb Nath, que ha declinat fer declaracions.

Nath, que té la seu a Saragossa, té instal·lacions a Amposta, Vigo i Burgos i té com a administrador únic Andrés Manuel Fernández Zaragoza. La companyia ha mantingut la seu de TCN a Arenys de Munt i va crear una nova societat Golmar Collection. A Catalunya la companyia de roba femenina té tres botigues, dues a Barcelona i una tercera a Sant Cugat del Vallès.