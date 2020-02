L’adjudicació suspesa de l’Aerobús pot acabar a Antifrau

El pròxim dimarts el consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té inclòs en els seus punts del dia aixecar la suspensió de l’adjudicació del servei d’autobús entre Barcelona i l’aeroport del Prat. L’octubre del 2018 l’AMB va adjudicar aquest servei per 89,5 milions d’euros a una UTE formada per Tusgsal, TCC (participada per Moventia i TMB) i SGMT (participada per Tusgsal i TCC). L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va obrir una investigació perquè les quatre empreses que es van presentar a la licitació haurien “coordinat el seu comportament per tal d’alterar el resultat del concurs” i perquè hi havia un “conflicte d’interès” entre l’AMB i l’oferta guanyadora, ja que l’empresa adjudicatària estava participada per la pròpia AMB a través de TMB.

Arran de l’expedient obert per l’ACCO, es va suspendre l’adjudicació fins que hi hagués una resolució definitiva. La setmana passada l’AMB va demanar quan arribaria la decisió i se’ls va comunicar que es tractaria en el ple del mes d’abril, ja que la fase d’instrucció s’ha tancat amb un expedient molt complex de més de 200 pàgines, que ara haurà de resoldre el Tribunal Català de Defensa de la Competència.

Les presses de l’AMB

Però l’AMB ha manifestat la intenció d’aixecar la suspensió i ha argumentat que va sol·licitar a l’ACCO una “tramitació sumaríssima del cas” per no “provocar perjudicis” econòmics, ja que la nova licitació milloraria els ingressos obtinguts per cada viatge de l’aerobús. De fet, xifren en 9.350 euros el que no s’ingressa mensualment per no haver adjudicat el servei.

A més, consideren que s’ha de fer ja perquè la flota actual està envellida i ja fa un any que l’ACCO els va comunicar l’obertura de l’expedient: els procediments de l’ACCO tenen un termini màxim de 18 mesos que encara no s’ha exhaurit.

Segons ha pogut saber l’ARA, l’expedient sancionador inclou una multa per a l’AMB i, sobretot, una prohibició de contractació, fet que obligaria l’AMB a començar novament des de zero i obrir un nou procés de licitació, que, per tant, suposaria posposar l’adjudicació -i els nous ingressos- fins d’aquí uns mesos. Davant aquesta situació, l’AMB ha decidit aixecar la suspensió i adjudicar el servei a l’UTE, on hi ha TMB, abans que ACCO resolgui. Una decisió, si s’aprova dimarts, que podria acabar a l’Oficina Antifrau. Per intentar resoldre la problemàtica, hi ha hagut converses al més alt nivell, tant amb el govern de la Generalitat com amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.