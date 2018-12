L'aerolínia coreana Asiana Airlines obre a Barcelona la seva primera seu a la península

L'aerolínia coreana Asiana Airlines ha obert a Barcelona la seva primera seu a la península ibèrica per coordinar les operacions a Espanya i Portugal. Segons el cap regional de la companyia a Barcelona, Seungchul Shin, el municipi català els ofereix "les garanties d'una ciutat internacional, amb una posició geogràfica estratègica, bones infraestructures, atractiu turístic i infinitat d'oportunitats de negoci, així com la celebració d'esdeveniments globals de rellevància com el Mobile World Congress".

Asiana Airlines ja ofereix des de l'estiu una ruta regular directa entre Barcelona i Seül quatre dies a la setmana i, segons Shin, la seva intenció és "reforçar els vincles entre Corea i Catalunya a escala comercial", ampliant les rutes de mercaderies actuals.

L'oficina, a la T1 de l'aeroport del Prat, ha creat per ara una desena de llocs de feina i l'aerolínia preveu incrementar més la plantilla "pròximament". De fet, Asiana Airlines assegura que la seva oficina a Barcelona ja ha permès la "creació indirecta d'altres llocs de treball, no només a l'aeroport, sinó també en altres àrees de la companyia".

A nivell comercial, les exportacions catalanes a Corea del Sud van augmentar un 6,2% el 2017 en comparació amb l’any anterior i van sumar 362,8 milions d’euros. Hi ha prop de 2.000 empreses catalanes que venen els seus productes o serveis al país asiàtic.

Per Asiana Airlines, Barcelona suposa una "porta d'entrada a l'estat espanyol i la resta d'Europa per a molts viatgers coreans, com ho és també Seül per als catalans que viatgen a Àsia". La companyia, amb prop de 9.000 treballadors, té 76 rutes internacionals de passatgers a 22 països i 25 rutes de mercaderies a una desena. La seva seu central europea és a Frankfurt, i Barcelona s'afegeix a les oficines de Londres, París, Venècia o Istanbul.