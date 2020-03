Les aerolínies no estan obligades a tornar els diners dels vols cancel·lats per coronaviurs

Les aerolínies no estan obligades a tornar els diners d'un vol que s'ha cancel·lat per culpa del coronavirus. Ho constata així la Comissió Europea en un document sobre els drets dels passatgers europeus que ha publicat aquest dimecres i en què deixa clar que la situació entra dins del capítol de "circumstàncies extraordinàries" que s'escapen del control de les companyies aèries. Per tant, les eximeix d'haver de retornar els diners. Això sí, estan obligades a oferir com a mínim una ruta alternativa "tan aviat com sigui possible" o un canvi de vol quan sigui més convenient per a l'usuari.

La normativa europea que regula aquest sector permet que les aerolínies no hagin de tornar els diners d'un vol cancel·lat sota "circumstàncies extraordinàries". Quines poden ser aquestes circumstàncies? Com recull la Comissió Europea, són situacions que "no podrien haver-se evitat encara que s'haguessin pres totes les mesures". La pandèmia de coronavirus ho és perquè el fet que els governs hagin aplicat restriccions al moviment com a mesura per prevenir la pandèmia queda fora del "control" de les empreses aèries. A més, especifica que també s'ha limitat l'entrada a les persones residents en certs països o a personal sanitari i diplomàtics. En aquest cas, un vol podria anar buit o pràcticament buit i, per això, la Comissió també considera legítima la seva cancel·lació sense reemborsament. "En aquestes situacions pot ser legítim per a una empresa no esperar fins a l'últim moment per cancel·lar el vol per motius organitzatius", diu Brussel·les.

Brussel·les també considera que la protecció de la salut dels treballadors de l'aerolínia pot justificar la cancel·lació d'un vol per motius "extraordinaris" i permetre no haver de tornar els diners als usuaris. El sector de les aerolínies està sent un dels més afectats, i de manera més ràpida, per la pandèmia Covid-19. Fins i tot s'ha anunciat el rescat de l'aerolínia italiana Alitalia pel govern de Roma. Però els usuaris també es veuen afectats. Associacions de consumidors com Facua o OCU ja s'han mobilitzat per centralitzar les reclamacions que hi pugui haver en diversos àmbits, també el dels bitllets d'avió, tot que en aquest cas la Comissió Europea deixa clar que la llei no obliga les empreses d'aquest sector a tornar els diners.

Què estan fent les aerolínies de moment?

Iberia, per exemple, ha optat per donar flexibilitat a l’hora de canviar les dates i ha habilitat un formulari perquè els clients amb un bitllet emès fins a l’11 de març per volar entre l’1 de març i el 30 d’abril pugui rebre un val pel mateix import. En el cas del grup d’Air France i KLM només es podran fer canvis sense despesa fins al 31 de maig per als vols comprats abans del 31 de març. Ja hi ha passatgers de companyies com WizzAir que s’estan trobant amb la impossibilitat de recuperar els diners del bitllet, i només se'ls ofereix l'opció de canviar de data pagant un recàrrec.

D'altra banda, l’aerolínia de baix cost Ryanair ha anunciat aquest dimecres cancel·larà la majoria, "si no tots", dels seus vols a partir de la mitjanit del 24 de març, amb l’excepció d’"un petit nombre” d’operacions per “mantenir la connexió essencial", sobre tot al Regne Unit i Irlanda, com a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia del coronavirus. El grup ja ha canviat més del 80% de les operacions. Els clients poden consultar els detalls de la reducció del programa a la seva web. A més, la companyia insisteix que continua en contacte amb els ministeris d’Exteriors de tots els governs de la UE per repatriar ciutadans comunitaris “quan sigui possible”.