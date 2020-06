Les aerolínies es revolten contra Aena i el govern

“El govern espanyol ha dit que ajudarà econòmicament Aena per implantar les mesures de seguretat, però Aena ha dit que repercutirà una part del cost a les aerolínies: hi ha coses que es poden fer sense donar rescats, com simplement ajudar”, lamentava aquesta setmana una font d’Iberia consultada per l’ARA. “I hi ha regulacions i declaracions que, en lloc d’ajudar, perjudiquen”, afegia. Perquè ara que Aena -l’empresa semipública que gestiona els aeroports d’Espanya- ja té en marxa les mesures sanitàries, la gran incògnita ha passat a ser qui les pagarà i, sobretot, com s’ho farà.

Qui d’entrada va assumir el cost del desplegament va ser la mateixa Aena, però el govern va acordar la setmana passada que l’empresa tindria dret a recuperar la despesa mitjançant el paquet pressupostari que l’Estat hi acorda, conegut com a DORA. I en cas que no pogués recuperar-la en el paquet financer que s’acaba el 2021, tindria dret a fer-ho en el següent. Així ho va recollir dies més tard el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que a més detallava que també podria repercutir “el cost de l’aplicació de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària” en les tarifes aeroportuàries sempre que aquesta despesa no estigués coberta per subvencions o altres ajudes econòmiques.

L’Associació de Línies Aèries (ALA) va fer un pas endavant ràpid per expressar el seu desacord. Segons aquesta entitat, el marc regulador actual prohibeix apujar les tarifes fins al 2025, però el decret publicat amb el covid-19 com a context invalida directament aquest punt. “En un moment en què no sabem com respondrà la demanda una vegada es reactivi el trànsit aeri i en què la recuperació és del tot incerta, el govern posa pedres en el camí de la recuperació del sector aeri i del turisme a Espanya”, afirma en un document emès per ALA el president de l’associació, Javier Gándara.

Sobrecost i compensació

Fonts d’Aena especifiquen que, si això arribés a passar, s’articularia de la mateixa manera com està dissenyada la repercussió del cost del servei que ofereix la Guàrdia Civil a l’aeroport (el control de passatgers). És a dir, que els serveis de Sanitat Exterior s’entendrien com un pas més en el camí que recorre un passatger una vegada entra o surt d’un aeroport i tindrien la seva pròpia taxa.

Tot apunta que el pla de l’empresa és compensar les aerolínies per una altra banda: Maurici Lucena, president d’Aena, ha anunciat aquesta mateixa setmana que rebaixarà una de les taxes que paguen les aerolínies, la que abonen per aterrar a l’aeroport. Ho farà mitjançant un pla d’incentius que vincula l’augment progressiu de les operacions amb reduccions d’aquestes taxes. És a dir, mentre el trànsit aeri sigui un 70% inferior al de l’any passat, les aerolínies hauran de pagar el que pertoca, però quan arribi a ser només un 25% inferior, Aena les eximirà de la despesa.