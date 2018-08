L'aeroport de Gatwick es veu obligat a anunciar els vols en pissarres

El personal de l'aeroport de Gatwick, a Londres, s'ha vist obligat aquest dilluns a escriure les dades dels vols en diferents pissarres repartides per la infraestructura. Segons ha indicat el mateix aeroport a través de Twitter, el problema es deu a "un error informàtic gestionat per Vodafone [el proveïdor de fibra òptica a Gatwick]". A banda de les pissarres, les pantalles publicitàries s'utilitzen per projectar-hi documents Word que es van actualitzant manualment amb informació de les sortides i arribades.

Segons les declaracions d'un portaveu de Gatwick, l'error s'ha detectat a primera hora del matí i ha comportat que "unes quantes persones" hagin perdut els seus vols. Diversos usuaris han mostrat la seva indignació a les xarxes, on circulen imatges de les pissarres i de les aglomeracions que s'hi formen al davant.

Gatwick is a bit of a mess right now. My flight is delayed by an hour and flights are being coordinated manually via a white board pic.twitter.com/lXaTXYbS6L — Luminus O. Alabi (@luminus) 20 de agosto de 2018

On my way to #PED2018 to talk about crowd behaviour. Arrived at Gatwick to find growing crowds as they create a single (beautifully low-fi) departure board. pic.twitter.com/25cJb1pT8T — Aoife Hunt (@Aoife_Hunt) 20 de agosto de 2018

El mateix aeroport ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i assegura que s'està treballant per trobar una solució. "Les contingències estan funcionant; tenim pissarres i personal molt amable disposats a ajudar i desenes de milers de passatgers s'han enlairat amb puntualitat. Preguem disculpes pels inconvenients", es llegia al compte oficial de Gatwick a Twitter.