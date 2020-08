Catalunya rep un 13,5% dels passatgers de vols internacionals el juliol, quan fa un any eren el 21,2%

El daltabaix al turisme provocat per la pandèmia es reflecteix clarament en les estadístiques d'arribada de visitants internacionals. I aquest retrocés és especialment important a Catalunya. El juliol del 2019 era la segona comunitat de l'Estat que rebia més passatgers de vols internacionals: 2,23 milions (el 21,2% del total d'Espanya). El mes passat només van arribar 283.335 passatgers (el 13,5% del total) i un 87,3% menys que fa un any.

Per fer-se una idea del desastre cal pensar que al juliol del 2019 van arribar a Catalunya més turistes en vols internacionals que els que ho han fet al mateix mes d'aquest any a tot Espanya. A l'Estat van arribar 2,1 milions de passatgers de vols internacionals, un 80% menys que el mateix mes de l'any passat.

Són xifres de Turespaña, organisme que depèn del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que demostren una caiguda sense precedents a tot l'Estat de l'arribada de turistes, però que és més profunda a Catalunya.

Això fa que Catalunya passi del segon lloc en la recepció de turistes per via aèria a l'Estat fa un any al quart lloc. El lideratge al juliol el van assolir les Balears, amb un 29,6% de tots els turistes, seguides d'Andalusia (15,5%), el País Valencià (14,5%) i Catalunya (13,5%). Fa un any, les Balears també ocupaven el primer lloc (22,9%), Catalunya el segon (21,23%), Madrid el tercer (20,36%) i Andalusia el quart (11,89%).

De fet, a Catalunya i Madrid és on més van baixar l'arribada de turistes per avió al juliol (-87,5% en tots dos casos), mentre que el País Valencià va ser on menor va ser el descens (-72,6%), seguit d'Andalusia (-74%), les Balears (-74,2%) i les Canàries (-77%).

Forta caiguda a les Balears

Malgrat que Catalunya colidera el descens del turisme estranger al juliol, en l'acumulat dels set primers mesos de l'any són les Balears la comunitat que ha perdut més visitants. Del gener al juliol, les illes han rebut 1,15 milions de turistes, un 86,1% menys que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, el nombre de visitants en els set primers mesos de l'any frega els 3,2 milions, un 73,2% menys que en el mateix període de l'any passat. A tot l'Estat, amb 15,5 milions de visitants entre el gener i juliol, el descens ha sigut del 71,4%.

En els primers set mesos la comunitat que assoleix el primer lloc en recepció de turistes per via aèria és Madrid, amb el 28% del total (4,35 milions). L'any passat Madrid també ocupava el primer lloc, amb 12,8 milions de turistes i un 23,6% del total. Així doncs, la comunitat madrilenya guanya pes en la recepció de passatgers internacionals aquest any tot i el daltabaix general.

Catalunya manté el segon lloc amb el 20,5% (3,2 milions), però en el mateix període de l'any passat eren 11,9 milions de visitants, un 21,9% del total. Per tant, perd pes relatiu en la recepció de passatgers internacionals.

La tercera comunitat que més turistes internacionals ha rebut entre el gener i el juliol són les Canàries, amb el 19,3% (3 milions), seguides d'Andalusia (11,5%), el País Valencià (10,7%) i les Balears (7,4%).

Dels passatgers internacionals arribats a Espanya al juliol, un 23,6% eren alemanys. És el primer país de procedència, malgrat un descens del 69,3%. El segon origen de procedència és el Regne Unit amb un 20,3% del total, però una baixada del 83,9%. Però el descens més important, del 98,7%, és de passatgers procedents dels Estats Units, tot i que només representen un 0,2% del total. En l'acumulat de l'any, el lideratge és per al Regne Unit, amb un 20,2% dels visitants, però un descens del 75,8% respecte al mateix període de l'any passat, i els alemanys són el segon grup, amb el 15,3% del total però amb una caiguda de quasi el 72%.

L'impacte d'aquesta menor arribada de turistes també es reflecteix en l'estadística de passatgers internacionals que arriben als diferents aeroports. En el cas del Prat, al juliol van arribar 255.406 passatgers de l'estranger, un 87,1% menys que el mateix mes de l'any passat. Un descens que només supera l'aeroport de Barajas, amb una caiguda del 87,3%.

En l'acumulat de l'any, l'aeroport de Barcelona ha rebut 3,12 milions de passatgers de vols internacionals, un 71,7% menys que en el mateix període de l'any passat. Barajas, amb 4,35 milions de passatgers, és l'aeroport amb més viatgers que arriben, però amb un descens del 66% respecte al mateix període de l'any passat. La caiguda a Mallorca entre el gener i el juliol arriba al 85,1%, amb un acumulat a l'aeroport de Palma de 962.124 passatgers.