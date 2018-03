Com es veurà afectada la teva nòmina si fas vaga?

La crida a la vaga feminista del 8-M, convocada per la Comissió 8-M, està formada tant per organitzacions del moviment feminista i compta amb el suport dels sindicats que, en aquest cas, han registrat convocatòries de vaga diferents. Els majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una aturada parcial, de dues hores per torn; mentre que la CGT ha registrat una vaga general de 24h. Els treballadors que vulguin donar suport a la crida, doncs, tenen dret a participar-hi de dues maneres diferents. Aquests són els efectes que tenen les dues modalitats sobre la nòmina dels treballadors.

L'aturada parcial també resta sou

Totes dues modalitats de vaga tenen efectes sobre el salari d'aquell dia si el treballador decideix fer vaga. En el cas de la vaga de 24h es descompta el dia sencer, i en el cas de l'aturada convocada per CCOO i UGT -que dura dues hores- el sou també queda reduït de manera proporcional. "Evidentment el descompte salarial també s'aplica", confirma Cristina Torre, d'Acció sindical de CCOO de Catalunya. Torre explica, a més, que la reducció de les dues hores del salari afecta "al sou base i també als complements salarials i la part proporcional de les pagues, tal com passa amb una jornada de vaga de 24h".

Efectes diferents sobre la cotització

En el cas de l'aturada de 24 hores, el contracte de treball queda suspès per un dia. Això vol dir que el treballador no cotitza a la Seguretat Social i per tant l'empresa no té el deure de pagar-li. "És com si per un dia aquella persona no treballés per a l'empresa, és un dret recollit a la Constitució, i per tant l'empresa tampoc pot sancionar-ho de cap manera ni tampoc retreure-li", explica Torre.

"En el cas de la vaga parcial de dues hores, el contracte de treball també queda suspès, com en qualsevol vaga, però en canvi el treballador no es dona de baixa a la cotització a la Seguretat Social sinó que aquell dia només cotitzarà per les hores que ha treballat, per exemple sis enlloc de les vuit habituals en una jornada complerta", matisa Torre.

Totes dues aturades, doncs, tenen impacte sobre la vida laboral del treballador. "Tot i que es computi un dia menys, o unes hores menys, és molt improbable que això tingui algun efecte sobre el càlcul futur de l'atur o la jubilació, perquè al llarg de la vida laboral es fan molt poques vagues", argumenta la responsable d'Acció sindical de CCOO. La incidència, segons Torre, és "mínima".

Com es calcula el que es deixa de cobrar?

L'import que es deixa de percebre a la nòmina és diferent per a cada treballador, en funció del seu salari. Per calcular aproximadament què es deixarà d'ingressar a final de més, Torre aconsella una simple operació matemàtica: "És tan fàcil com dividir el teu salari per dies i després per hores i restar o bé un dia sencer o bé les dues hores de l'aturada parcial", explica. Torre adverteix que l'import serà una mica més del resultat d'aquesta resta perquè "la vaga també afecta els pagaments diferits, com les pagues extres i els complements".

On van aquests diners?

"L'empresa simplement deixa de pagar el treballador", resumeix Torre. "Passa una cosa similar que amb els permisos de paternitat o maternitat, amb la diferència que en aquests dos casos l'Estat supleix l'empresa i en el cas de la vaga, no", afegeix.

Avisar o no avisar l'empresa

El dret a vaga està recollit a la Constitució espanyola, que estableix que el contracte de treball queda suspès i per tant el treballador no té cap obligació de comunicar a l'empresa que farà durant la jornada de vaga. "De fet un treballador pot decidir unir-se a a vaga minuts abans de començar el seu torn de treball i l'empresa no pot sancionar-ho de cap manera", explica Torre.

Els sindicats, a més, recorden que "és il·legal que l'empresari o el cap pregunti als treballadors què faran el dia de vaga". "Quan hi ha una convocatòria registrada de vaga, aquell dia és, de fet, l'únic dia que el treballador no ha de comunicar ni justificar res a l'empresa", afegeix Torre.

Malgrat això, res impedeix que "davant d'una bona relació laboral" el treballador informi, com a deferència els seus caps, "sobretot si la seva absència implica algun canvi a nivell personal per a algun altre company", matisa Torre.

Què passa en les empreses que estan obligades a fer serveis mínims?

Aquestes companyies han de comunicar als treballadors quins són els que cobriran aquests serveis mínims. "Establir-ho i complir-los és important perquè el servei que ofereixen de vegades és vital per a les persones i això també és un dret", explica Torre.

Els sindicats recorden que qualsevol vulneració del dret a vaga es pot denunciar davant la Inspecció de Treball.