Més de 68.000 afectats per ERTO per les noves restriccions

La segona onada del coronavirus ha tornat a disparar el nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Des de les primeres restriccions decretades fa 15 dies per reduir els contagis de covid-19, ja són 68.350 els empleats que han estat inclosos en un expedient, bàsicament, com a conseqüència del tancament de bars i restaurants.

En el seu últim recompte, fet públic aquest divendres, el departament de Treball assegura que s’han registrat 9.771 ERTO del 16 al 28 d’octubre. Del total d’expedients, 3.104 obeeixen a causes de força major tradicional i de limitació, amb 27.602 treballadors afectats, i 6.499 responen a un ERTO de força major per impediment, amb 37.241 empleats. Finalment, en 168, amb 3.507 persones, s’addueixen altres causes (com ara productives o d’organització).

Barcelona és la demarcació amb més ERTO (6.488) i més treballadors afectats (49.880), seguida de Tarragona (1.022 expedients i 7.581 treballadors), Girona (1.330 i 7.370), Lleida (612 i 2.370) i les Terres de l’Ebre (319 i 1.149). El 16 d’octubre el Govern va obligar bars, restaurants i centres d’estètica a abaixar la persiana per contenir els contagis de coronavirus. Les noves restriccions, que van entrar en vigor ahir, amenacen amb fer créixer encara més aquestes xifres en els propers dies, ja que se sumaran a la inactivitat altres sectors com el cultural, l’esportiu i els centres comercials.

Allargament fins a la Setmana Santa

Davant la situació de la pandèmia, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que “probablement” els expedients de regulació temporal d’ocupació s’hauran d’allargar fins a la Setmana Santa. Així ho va apuntar Díaz en una entrevista a Antena 3, en què també va reiterar que aquest “és un mecanisme que ha vingut per quedar-se” i que, per tant, s’utilitzarà “fins que calgui”.

La ministra va insistir en el fet que el mercat laboral s’està “recuperant lentament” i que dels més de 3,4 milions de treballadors afectats per un ERTO durant els mesos més severs de la crisi (entre març i maig), només 600.000 continuen afectats per aquests expedients de regulació.