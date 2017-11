Els afiliats al sector turístic a Catalunya van créixer un 2,5% a l'octubre

L'octubre va continuar sent un bon mes per al sector turístic català pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. Segons les xifres de la Seguretat Social elaborades per Turespaña, a Catalunya els afiliats a aquest sector van incrementar-se un 2,5% si es compara amb el mateix mes de l'any anterior i Catalunya es va mantenir com la comunitat amb més afiliats a aquest sector, 263.505, seguida d'Andalusia i de Madrid.

Al conjunt de l'Estat, l'afiliació en activitats turístiques va créixer un 3,6% a l'octubre, per sobre del que ho va fer Catalunya i les comunitats on més es va disparar van ser Madrid (+4,7%) i les Illes Balears (+4,5%). De fet, l'ocupació en hostaleria, agències de viatges i operadors turístics va créixer en totes les comunitats excepte Cantàbria i La Rioja.

Així, l'afiliació en feines relacionades amb aquest sector va arribar a 2.281.702 a tot l'Estat, amb un creixement del 3,6%, la xifra més elevada de la sèrie històrica en un mes d'octubre. Per tant, a l'octubre, respecte al conjunt de l'Estat aquests afiliats representen el 12,5% del total de l'economia. Els assalariats van augmentar un 4,4%, representant un 79,1% del total. Els autònoms han crescut només un 0,5%.