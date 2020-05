L'Agència Europea de Seguretat Aèria tampoc recomana deixar un seient buit entre passatgers

L'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) coincideix amb la Comissió Europea: no és imprescindible per a la seguretat dels passatgers deixar seients buits a l'avió. L'organisme ha fet públic el seu propi llistat de recomanacions, i el document, en línia amb el que va publicar la Comissió fa una setmana, no inclou la mesura. De fet, malgrat insistir en la importància de mantenir un metre i mig de distància entre persones, matisa que si la manera com està distribuït l'avió no permet garantir aquesta separació, s'hauran de reforçar altres mecanismes de protecció com les mascaretes, el rentat de mans i la limitació dels serveis de venda a dins de l'avió.

Així doncs, per a l'entitat, les claus per garantir la salut de tothom qui agafi un vol són les següents:

Gestors d'aeroports

Nomenar un coordinador que garanteixi que les mesures de prevenció s'apliquin. La persona en qüestió hauria d'estar en contacte amb autoritats públiques locals i sanitàries.

Permetre l'acompanyament de persones dins l'aeroport només en circumstàncies especials.

Prendre mesures per evitar cues i vigilar, en cas que es formin, que es respecti la distància de seguretat.

Començar a obrir els serveis no essencials a dins de l'aeroport, prioritzant els establiments on es pugui respectar la distància de seguretat.

De moment, no establir cap mesura relacionada amb el "passaport d'immunitat". Tot i esmentar que no hi ha cap evidència científica que ho avali, des de l'EASA asseguren que segueixen els avenços científics i actualitzarien les recomanacions si aparegués un test funcional que detectés la immunitat al covid-19.

Passatgers i tripulació

Utilitzar eines digitals a l'hora d'embarcar per evitar el contacte físic. Per exemple, fer el check-in amb el mòbil.

Els viatgers han de dur mascareta des que s'entra a l'aeroport d'origen fins que se surt de l'aeroport de destí. Han de tenir en compte que, si el fabricant no indica el contrari, les mascaretes tenen una vida útil de 4 hores i que, per tant, és responsabilitat seva portar tants recanvis com sigui necessari. Malgrat això, la tripulació hauria de tenir mascaretes disponibles per als casos en què el passatger no en tingui.

La tripulació ha de seguir les mateixes normes de protecció i prevenció que els viatgers, però, a més, han d'estar formats per ajudar els que no n'estiguin tant al corrent.

Limitar els serveis de venda a bord de l'avió, sobretot si no hi ha distància entre passatgers. Això inclou el duty free i els serveis de menjar i beguda.

El document fa referència, així mateix, als controls de temperatura. Ho fa, però, d'una manera ambigua, deixant clar d'entrada que seria responsabilitat de les autoritats sanitàries definir i desenvolupar els protocols per dur-los a terme. Ara bé, en cas que arribin a implantar-se, l'EASA recomana que es facin immediatament després d'accedir a les instal·lacions de l'aeroport, mitjançant mètodes no invasius i sempre que es disposi de cabines segures per gestionar aïlladament els casos en què es detectin temperatures corporals superiors als 38 graus.