L’agència de publicitat &Rosàs obre delegació a Madrid

L’agència de publicitat &Rosàs obre avui una delegació a Madrid, la primera oficina de l’empresa fora de Barcelona, segons ha pogut saber l’ARA.

L’objectiu de la delegació és donar resposta a “la necessitat” d’estar més a prop dels clients, explica Jordi Rosàs, conseller delegat i fundador de l’agència. Actualment una part notable dels clients de &Rosàs són a Madrid, ciutat que acumula aproximadament el 70% de la inversió publicitària del mercat espanyol. No obstant, el conseller delegat de l’empresa assegura que l’obertura de la nova delegació no es deu a cap petició de les empreses amb què treballen sinó a la voluntat de l’agència d’oferir un servei més pròxim als clients. Entre els clients de l’empresa ubicats a Madrid hi ha les marques alimentàries Carbonell, Koipesol i Bertolli o la multinacional francesa d’equipament esportiu Decathlon.

La nova oficina de &Rosàs és al districte de Salamanca de la capital espanyola i no s’obre, segons Rosàs, amb la finalitat d’expandir el negoci, sinó d’oferir un millor servei als clients que ja té. A més, l’agència també intentarà captar professionals publicitaris en un mercat que, a banda de ser més gran que el barceloní, és més dinàmic i les marques tenen més tendència a canviar d’agència creativa.

Braç de la central a Madrid

Tot i treballar a distància, l’equip amb base a Madrid treballarà coordinadament amb la seu central de Barcelona. “Volem ser una orella i un braç” de l’agència a Madrid, explica el director de l’oficina, Daniele Cicini, que s’incorpora a l’agència després de dos anys com a director de la consultora de màrqueting Picnic. Cicini estarà acompanyat del director creatiu de la companyia, Nacho Ginestra, que es trasllada a Madrid permanentment.

Rosàs assegura que amb els dos càrrecs instal·lats a la nova delegació l’agència reforça tant el perfil creatiu com l’estratègic a Madrid. “Som una agència creativa”, diu Rosàs, però que dona molta importància a l’“aspecte estratègic”.

&Rosàs, fundada el 2012 com a continuació de Villarrosàs -arran de la marxa del cofundador Oriol Villar-, va tancar el 2018 amb uns beneficis de tres milions d’euros. Actualment té una plantilla de 35 treballadors.