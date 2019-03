L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 6,1% la recaptació el 2018

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va incrementar el 2018 un 6,1% la recaptació en concepte de tributs gestionats, que va ser de 3.452 milions d'euros segons dades fetes públiques aquest dijous pel departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat. D'aquesta manera, els ingressos tributaris de la Generalitat van ser de 23.192 milions d'euros, un 6,2% més que l'any anterior, dels quals 3.452 milions van ser a través de tributs (propis i cedits) gestionats per la Hisenda catalana.

Entre els tributs que gestiona directament l'ATC, els tributs cedits per l'Estat van créixer un 5,5% fins als 3.302 milions d'euros. Entre aquests, destaca l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats –la taxa que es paga quan es contracta una hipoteca, entre d'altres–, a través del qual van ingressar 2.035 milions. A més, l'impost sobre successions i donacions que s'abona, per exemple, quan es rep una herència, va ser de 511 milions, un 11,3% més que l'any anterior. Els ingressos pel tribut sobre el joc també van créixer un 5,5%, fins als 223 milions, mentre que l'impost sobre el patrimoni va permetre recaptar un 4,4% més i arribar als 534 milions.

Els tributs propis, és a dir, els que crea i gestiona la Generalitat, van recaptar en total 148 milions d'euros, un 75,2% més que el 2017. Entre aquests impostos hi ha els impostos sobre begudes ensucrades, habitatges buits, habitatges turístics, risc mediambiental i elements radiotòxics, emissions de gasos per la indústria, i emissions d'òxid de nitrogen per l'aviació comercial.

Sobre els tributs cedits per l'Estat però no gestionats, la Hisenda catalana va rebre 212 milions pel tram autonòmic de l'impost especial sobre hidrocarburs, 95 milions per l'impost especial sobre mitjans de transport, 64 milions per l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i 22 milions per l'impost sobre el joc online. En total, la recaptació d'aquestes taxes va augmentar un 3,8%, fins als 394 milions d'euros.

Per acabar, la bestreta del model de finançament autonòmic del 2018 va aportar 19.354 milions d'euros a les arques de l'administració catalana, un 6,3% més que l'exercici anterior. Aquesta bestreta és la quantitat que l'administració tributària espanyola ingressa a les comunitats autònomes segons el que els pertoca d'acord amb la llei de finançament autonòmic. En el cas català, es tracta del 50% de l'IRPF i l'IVA i el 58% dels diferents impostos especials (que graven el tabac, l'alcohol, l'electricitat i els hidrocarburs).

Els dos impostos que més van aportar a la Generalitat van ser l'IRPF i l'IVA. Concretament, l'IRPF va permetre a l'ATC ingressar 9.532 milions d'euros, un 4,8% més que el 2017. En canvi, l'IVA va augmentar més, un 9,7%, fins als 7.353 milions. Aquesta bestreta és provisional, ja que, segons la llei, dos anys més tard el govern espanyol ha de fer la liquidació final de la recaptació de l'Estat i revisar aquestes xifres. Així, es pot donar el cas que les autonomies acabin retornant part dels diners ingressats o rebent-ne més, en funció de quina hagi sigut finalment la recaptació per aquests impostos.